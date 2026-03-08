Mbappe bị đồn hẹn hò nữ diễn viên Tây Ban Nha

Tin đồn Kylian Mbappe hẹn hò Ester Exposito lan nhanh trên mạng xã hội sau khi cả hai được cho xuất hiện cùng nhau tại Madrid và Paris.

Tin đồn lan nhanh hơn sau khi blogger người Pháp Aqababe - người thường đăng thông tin hậu trường về giới nổi tiếng - chia sẻ bài viết trên mạng xã hội X.

Theo Aqababe, Mbappe, Exposito được nhìn thấy cùng nhau nhiều lần tại Madrid và Paris. Một số nhân chứng còn cho biết họ bắt gặp hai người có buổi tối thân mật tại thủ đô nước Pháp.

Kylian Mbappe được đồn đoán đang hẹn hò nữ diễn viên Ester Exposito. Ảnh: LaPresse

Trong bài đăng ngày 6/3, Aqababe viết: "Theo thông tin của tôi, Mbappe và Exposito đang hẹn hò. Họ ở cùng nhau tại Madrid ngày 25/2 và tối qua được nhìn thấy hôn nhau tại một quán bar ở Paris".

Ngoài ra, có thông tin hai người cũng xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng ở Paris, nhân chuyến Exposito dự sự kiện Le Grand Dîner du Louvre trong khuôn khổ tuần lễ thời trang. Cô diện thiết kế của Marine Serre, chia sẻ nhiều hình ảnh chuyến đi trên Instagram, trong đó có bức ảnh một bàn ăn dành cho hai người và khung cảnh Eiffel Tower về đêm.

Mbappe cũng đang có mặt tại Paris để theo dõi quá trình hồi phục sau chấn thương bong gân đầu gối khiến anh tạm thời vắng mặt trên sân cỏ. Tiền đạo người Pháp được cho là tham khảo ý kiến một chuyên gia ngoài Tây Ban Nha theo khuyến nghị của bác sĩ trưởng Real Madrid, Nico Mihic.

Cả Mbappe và Exposito đều chưa lên tiếng về tin đồn. Sự im lặng của hai nhân vật chính khiến các suy đoán trên mạng xã hội tiếp tục lan rộng.

Những bài đăng cho thấy Exposito có thể đang hẹn hò với Mbappe ở Paris. Ảnh: Marca

Exposito, vừa sang tuổi 26 hôm 26/1, là một trong những diễn viên Tây Ban Nha nổi bật của thế hệ trẻ. Cô nổi tiếng quốc tế với vai Carla Rosón trong series phim truyền hình Élite (Giới thượng lưu). Sau đó, nữ diễn viên tham gia các dự án như Alguien tiene que morir (Ai đó phải chết), Nữ thần Venus, và La caza Monteperdido (Cuộc săn Monteperdido).

Với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, cô được xem là gương mặt có ảnh hưởng trong làng giải trí.

Đây không phải lần đầu Exposito được liên hệ với cầu thủ Real. Năm 2024, cô từng xuất hiện cùng tiền đạo Vinicius trong buổi hòa nhạc của rapper người Mỹ Travis Scott ở nhà thi đấu WiZink Center tại Madrid. Hai người được ghi lại cảnh nhảy và hát giữa nhóm bạn trong không khí thân mật.

Năm 2022, cả hai cũng từng vướng tin đồn tình cảm khi cùng xuất hiện trong chuyến đi đến Miami. Khi đó, Exposito lên mạng xã hội phủ nhận bằng dòng trạng thái "Tin giả", khẳng định mối quan hệ giữa cô và Vinicius chỉ là bạn bè.

Hồng Duy (theo Hola, Marca)