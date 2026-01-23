Mbappe bắt kịp kỷ lục của Ronaldo ở Champions League

Tây Ban NhaLập cú đúp trong trận Real Madrid thắng Monaco 6-1, Kylian Mbappe cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất vòng bảng Champions League của Cristiano Ronaldo.

Trên sân Bernabeu tối 21/1, Mbappe mở tỷ số bằng cú sút từ rìa vòng cấm về góc xa để mở tỷ số ngay phút thứ 5. Đến phút 26, tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng vào lưới trống, từ đường căng ngang của Vinicius. Đây lần lượt là bàn thứ 10 và 11 của Mbappe qua 6 trận tại Champions League mùa này. Anh nhờ đó bắt kịp kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng sân chơi này trong một mùa giải do Cristiano Ronaldo lập mùa 2015-2016, cũng với 11 bàn qua 6 trận.

Nhờ thể thức mới tại Champions League, Mbappe có thể xô đổ cột mốc của Ronaldo, khi Real còn một trận vòng bảng gặp Benfica trên sân Luz ngày 28/1. Sau đó, tiền đạo người Pháp có thể hướng tới kỷ lục ghi 17 bàn trong một mùa Champions League - cột mốc do chính Ronaldo thiết lập ở mùa 2012–2013.

Kylian Mbappe ôm Vinicius sau khi ghi bàn thứ hai trong trận Real Madrid thắng Monaco 6-1 ở vòng bảng Champions League ngày 20/1/2026. Ảnh: AP

Mbappe cũng trở thành cầu thủ Real thứ tư chạm mốc 10 bàn trong một mùa ở Champions League, sau Ronaldo (7 lần), Raul, Karim Benzema (mỗi người một lần).

Trước mùa hiện tại, Mbappe chưa từng chạm mốc 10 bàn trong một mùa Champions League. Khi còn khoác áo PSG, thành tích tốt nhất của anh là 8 bàn ở mùa 2020-2021 và 2023-2024. Ngoài ra, Mbappe từng ghi 7 bàn trong một mùa cho PSG, 6 bàn khi còn chơi cho Monaco. Tại Real mùa trước, tiền đạo người Pháp có 7 bàn.

Mbappe hiện đứng thứ sáu danh sách ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League (66), chỉ sau Raul (71), Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (106), Lionel Messi (129) và Ronaldo (140). Riêng trong màu áo Real, anh đã có 18 bàn tại Champions League, nhiều hơn các cựu danh thủ từng gắn bó với CLB như Gareth Bale, Luis Figo (16) hay Fernando Morientes (17).

Đáng chú ý, Mbappe cần đúng 20 trận Champions League để ghi 18 bàn cho Real - thành tích tốt thứ hai trong lịch sử CLB ở 20 trận đầu tiên tại đấu trường châu Âu, chỉ xếp sau Alfredo Di Stefano. Trên bình diện toàn châu Âu, chỉ Ruud van Nistelrooy từng ghi nhiều bàn hơn Mbappe trong 20 trận đầu tiên cho một CLB tại Champions League, khi còn khoác áo Man Utd.

Cristiano Ronaldo mừng chức vô địch Champions League 2015-2016. Ảnh: UEFA

Mùa 2015-2016, sau khi lập kỷ lục ghi 11 bàn ở vòng bảng, Ronaldo ghi thêm năm bàn ở vòng knock-out. Siêu sao Bồ Đào Nha ghi tổng cộng 16 bàn qua 12 trận, góp công lớn giúp Real vô địch.

Mùa giải năm đó cũng đánh dấu bước ngoặt lớn của Real trên băng ghế huấn luyện. Rafa Benitez bị sa thải giữa mùa, nhường chỗ cho Zinedine Zidane - HLV được đôn lên từ đội Castilla. Quyết định này mở ra giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử CLB, với kỷ lục giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp.

Ở mùa giải hiện tại, chủ sân Bernabeu một lần nữa thay HLV giữa mùa, khi Xabi Alonso rời ghế nóng và được thay thế bởi Alvaro Arbeloa - cũng được đôn lên từ đội Castilla. Những sự trùng hợp này làm dấy lên kỳ vọng về một hành trình đặc biệt của Real ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB.

Hồng Duy tổng hợp