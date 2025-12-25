MB ưu đãi '0 đồng' phí nhận ngoại tệ dịp Tết

Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai ưu đãi "0 đồng" phí nhận tiền từ người thân ở nước ngoài và hỗ trợ chuyển sang VND trên ứng dụng MBBank dịp Tết 2026, cho khách hàng Priority.

Các ưu đãi nằm trong khuôn khổ chương trình "Đón Tết 2026 sum vầy - Trọn vẹn đặc quyền kiều hối", triển khai từ 16/12 đến hết 28/2/2026. Đại diện ngân hàng cho biết, Việt Nam hiện có hàng triệu người sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Dịp cuối năm, lượng tiền từ nước ngoài chuyển về cho người thân ở trong nước thường gia tăng để phục vụ nhu cầu chi tiêu, mua sắm và chuẩn bị Tết.

Trong bối cảnh đó, chính sách miễn phí nhận tiền với các khoản tiền nhận từ nước ngoài về tài khoản ngoại tệ mở tại MB giúp người nhận giữ trọn toàn bộ khoản tiền người thân gửi về, thay vì bị khấu trừ chi phí như trước.

Khách hàng được miễn phí nhận tiền kiều hối dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: MB

Bên cạnh yếu tố chi phí, ngân hàng tập trung cải thiện trải nghiệm giao dịch trong giai đoạn cao điểm. Thay vì phải đến quầy xếp hàng chờ đợi, khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quy trình, từ mở tài khoản ngoại tệ đến đổi tiền sang VND trực tiếp trên ứng dụng MBBank.

Theo ngân hàng, khách hàng chưa có tài khoản nhận tiền từ nước ngoài có thể mở mới trực tuyến trên ứng dụng MBBank trong khoảng một phút. Tài khoản được kích hoạt ngay để tiếp nhận tiền. Sau đó, người dùng có thể chủ động đổi sang VND bất cứ lúc nào với tỷ giá niêm yết, tiền được ghi nhận tức thì vào tài khoản thanh toán.

Đại diện MB cho biết, việc tối giản thủ tục và số hóa toàn bộ quy trình nhằm nâng cao trải nghiệm, xóa bỏ khoảng cách địa lý, giúp dòng tiền từ nước ngoài về Việt Nam nhanh chóng, an toàn và tối ưu chi phí cho người nhận. Ngân hàng kỳ vọng giải pháp này sẽ giúp giảm tải áp lực cho các điểm giao dịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu Tết.

