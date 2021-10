MB nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng được tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Năm 2021, giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam...