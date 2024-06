MB lọt top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Quân đội đứng thứ 99 tại bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Southeast Asia 500), theo tạp chí Fortune (Mỹ).

Nhà băng xếp hạng 20 trong nhóm ngành Tài chính. Bảng xếp hạng dựa trên tổng doanh thu và chỉ số tài chính của các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.

Khách hàng giao dịch tại MB. Ảnh: MB

Năm 2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 26.306 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm trước, vào top 3 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam. Số lượng khách hàng đạt 26,5 triệu người. Bên cạnh đó, năm qua, nhà băng cũng đạt nhiều giải thưởng quốc tế như: Best Digital Bank Vietnam 2024 của World Economic Magazine; Best Green Bank Vietnam 2024 do International Financial Award trao tặng; Doanh nghiệp xuất sắc châu Á... Theo đơn vị, những giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực thực hiện mục tiêu kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng ổn định, tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, nhờ mang đến thị trường nhiều sản phẩm công nghệ cao, MB được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023.

Nhân viên MB trong đồng phục màu xanh dương đặc trưng. Ảnh: MB

"Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực trong lĩnh vực công nghệ và khẳng định tầm nhìn trong việc đặt chuyển đổi số làm trọng tâm chiến lược phát triển. Các kết quả đạt được trở thành động lực để MB đẩy mạnh chiến lược, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu, với mục tiêu nằm trong top 3 thị trường về hiệu quả," đại diện ngân hàng cho biết.

Đây là năm đầu tiên Fortune tổ chức xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, sau các bảng xếp hạng toàn cầu như Fortune 500, Fortune Global 500, Top các công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới... Việt Nam có 70 doanh nghiệp xuất hiện trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Thái Anh