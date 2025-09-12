MB Life ra mắt danh mục sản phẩm mới

MB Life giới thiệu danh mục sản phẩm mới gồm bảo hiểm liên kết chung và các gói bổ sung, người tham gia có thể linh hoạt lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, kế hoạch tài chính.

Cụ thể, các gói giải pháp mới của MB Life gồm: sản phẩm chính An Vui Trọn Đời, Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng (gồm ba phiên bản: trẻ em, tiêu chuẩn, nâng cao), Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, gói giải pháp bảo hiểm chuyên biệt Phụ Nữ Tỏa Sáng và combo bảo hiểm Toàn Gia Hạnh Phúc.

Trong đó, An Vui Trọn Đời là bảo hiểm liên kết chung, kết hợp bảo vệ và tích lũy. Sản phẩm mở rộng độ tuổi tham gia đến 70, thời gian bảo vệ tối đa 100 tuổi. Người mua có thể tăng cường quyền lợi thông qua các gói bổ trợ như bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng hay thẻ chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, khách hàng duy trì hợp đồng trên 10 năm sẽ nhận thêm khoản thưởng, tổng giá trị tới 200% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi chi trả nhiều lần theo từng giai đoạn bệnh giúp người tham gia giữ vững tài chính, tập trung cho quá trình hồi phục sức khỏe.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Vui Trọn Đời có thời gian bảo vệ tối đa 100 tuổi. Ảnh: MB Life

Ông Yip Kim Chee, Phó tổng giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc Khối định phí và phát triển sản phẩm MB Life, cho biết ngoài các quyền lợi trên, công ty còn áp dụng khoản thưởng "Sống An", tương đương 15% số tiền bảo hiểm cho khách hàng đóng phí đều đặn trong 20 năm, khi bước sang tuổi 66.

"Sống An là khoản thưởng tri ân, mang ý nghĩa món quà hưu trí dành cho các khách hàng gắn bó với MB Life, giúp an tâm tận hưởng tuổi già an nhàn", ông Yip Kim Chee chia sẻ.

Chia sẻ về thời điểm ra mắt loạt sản phẩm mới, ông Bùi Trung Kiên, Tổng Giám đốc MB Life cho biết, ngày 1/7 là mốc quan trọng với ngành bảo hiểm nhân thọ. Theo quy định mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm, từ thời điểm này các sản phẩm mới của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tách bạch: sản phẩm chính chỉ bao gồm quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Những quyền lợi khác như bệnh hiểm nghèo, trợ cấp thu nhập, thẻ sức khỏe, tai nạn... sẽ được triển khai ở các sản phẩm bổ sung chứ không còn mặc nhiên "đính kèm" ở sản phẩm chính.

Ông Kiên so sánh, trước đây sản phẩm bảo hiểm giống một bữa tiệc buffet, nhiều món nhưng không phải khách hàng nào cũng dùng hết, thì nay chuyển sang kiểu "A la Carte", chia thành từng danh mục rõ ràng để người tham gia chọn theo nhu cầu.

Ông Bùi Trung Kiên, Tổng Giám đốc MB Life chia sẻ tại lễ ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: MB Life

Tổng giám đốc MB Life, nhấn mạnh cách thiết kế mới giúp sản phẩm phù hợp hơn với khả năng tài chính của người tham gia, đồng thời tăng tính chủ động và linh hoạt. Các gói bảo hiểm được xây dựng theo từng giai đoạn cuộc đời, với thời gian đóng phí rút ngắn còn 5-10 năm thay vì 20 năm. Người tham gia có thể đóng phí hoặc rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào, hạn chế rủi ro hợp đồng mất hiệu lực khi không đủ khả năng duy trì dài hạn.

"Sản phẩm mới được thiết kế theo dạng module, giống như chơi lego, khách hàng có thể linh hoạt 'lắp ghép', tùy biến theo nhu cầu. Đây là lợi thế rõ rệt cho người tham gia", ông Kiên khẳng định.

Minh Ngọc