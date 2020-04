MB hỗ trợ phí dịch vụ giao nhận hồ sơ Grab Express

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai chương trình “You stay, we care” hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chi phí vận chuyển hồ sơ qua dịch vụ Grab Express.

Người dùng truy cập vào website SME Care sử dụng email đăng ký với các chi nhánh của MB để nhận phiếu quà tặng (E-voucher), với nhiều mệnh giá khác nhau, tương ứng với chi phí các dịch vụ vận chuyển của Grab.

E-voucher Grab Express dành cho việc vận chuyển hoặc gửi hồ sơ tới MB hoặc thực hiện các nhu cầu giao, gửi hồ sơ, hàng hóa khác. Tổng giá trị gói hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại MB.

MB cho biết, mục đích của chương trình nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong việc ngăn chặn Covid-19 bùng phát, đồng thời khuyến khích khách hàng thận trọng và giãn cách xã hội khi dịch bệnh chưa kiểm soát hoàn toàn.

Chiến dịch "You stay, we care" nằm trong chuỗi chăm sóc, hỗ trợ và kết nối toàn diện cộng đồng doanh nghiệp (SME Care by MB) dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hữu của MB tại Hà Nội và TP HCM.

Hiện MB còn nhiều chương trình ưu đãi khác cho khách hàng doanh nghiệp, được cập nhật liên tục tại đây.

Vương Khang