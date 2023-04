MB giành giải thưởng kép từ The Asset

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chiến thắng hai hạng mục giải thưởng về ngân hàng số tại lễ trao giải The Asset Triple A Awards năm 2023.

The Asset Triple A Awards do tạp chí The Asset tổ chức, nhằm vinh danh các tổ chức, tập đoàn có các sản phẩm và hoạt động ấn tượng, tạo sự đột phá trong ngành. Giải thưởng được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí, được đánh giá bởi các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại lễ trao giải năm nay, MB được vinh danh hạng mục "Best Digital Branch Project" (Dự án Chi nhánh ngân hàng số hóa tự động tốt nhất) và "Best Mobile Banking Application" (Ứng dụng ngân hàng tốt nhất).

MB Smartbank là mô hình điểm giao dịch số tự phục vụ 24/7 cho khách hàng của MB. Ảnh: MB

Giải thưởng "Best Digital Branch Project" góp phần ghi nhận bước tiến của MB trong việc mở ra hướng đi mới cho các điểm giao dịch truyền thống lấy khách hàng làm trọng tâm với mô hình ngân hàng số hóa tự động MB Smartbank. Đây là mô hình điểm giao dịch số tự phục vụ 24/7 cho khách hàng của MB, được đầu tư hệ thống công nghệ đồng nhất và kết nối toàn diện cùng App MBBank, đảm bảo giao dịch của khách hàng luôn thông suốt, bảo mật và nhanh chóng.

Tại MB Smartbank, khách hàng có thể thực hiện nhiều loại giao dịch mà không cần đến các chi nhánh, phòng giao dịch như: đăng ký và in thẻ lấy ngay trong 03 phút, giao dịch không cần thẻ hoàn toàn miễn phí, đăng ký mở tài khoản số đẹp và nhiều dịch vụ khác...

Mô hình này cũng cho phép khách hàng tự nộp tiền vào tài khoản. Giai đoạn 2021 - 2022, MB Smartbank đã phục vụ hơn 6 triệu lượt khách hàng giao dịch. Số lượng điểm giao dịch năm 2022 đạt 52 điểm. Nhà băng này đặt mục tiêu 70 điểm tại các thành phố lớn trên cả nước trong quý I/2023.

App MBBank - Top 10 ứng dụng được yêu thích nhất trên App Store năm 2022. Ảnh: MB

Cũng tại lễ trao giải, MB còn vinh danh "Best Mobile Banking Application" với 3 nền tảng chuyên biệt: App MBBank dành cho khách hàng cá nhân, BIZ MBBank dành cho khách hàng doanh nghiệp và nền tảng app Thiện Nguyện.

Năm 2022, hai nền tảng App MBBank và BIZ MBBank đã thu hút hơn 20 triệu khách hàng với các tính năng được cập nhật và cải tiến, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cá nhân và hỗ trợ doanh nghiệp.

App MBBank tích hợp đa dạng sản phẩm dịch vụ trên một ứng dụng, trong đó, một sản phẩm ghi nhận số lượng người dùng tăng trưởng lớn như: tài khoản theo sở thích, thẻ đa năng 2 trong 1 MB Hi Collection thể hiện cá tính riêng, thanh toán VietQR, vay sản xuất kinh doanh online nhanh chóng, quản lý và đầu tư tài chính online an toàn Wealth management, mua sắm ưu đãi trên marketplace...

App MBBank đã lọt top đầu ứng dụng ngân hàng yêu thích đươc tải nhiều nhất trên App Store 2021 và top 10 ứng dụng được yêu thích nhất trên App Store năm 2022.

BIZ MBBank là trợ thủ của khách hàng doanh nghiệp.

Trong khi đó, BIZ MBBank được xem là trợ thủ của khách hàng doanh nghiệp khi sở hữu hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng, thuận tiện. Doanh nghiệp có thể thực hiện các tính năng khác như quản lý dòng tiền, quản lý chuỗi cung ứng, chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ... online 100%, nhiều ưu đãi và không cần bản cứng chứng từ như giao dịch ngân hàng truyền thống. Nền tảng này cũng đảm bảo cho các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MB cũng dành nhiều sự quan tâm, phụng sự xã hội với giải pháp thiện nguyện, tích hợp ứng dụng mạng xã hội thiện nguyện và tài khoản thanh toán minh bạch. Giải pháp nhằm hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân vận động gây quỹ và tham gia ủng hộ các hoạt động vì cộng đồng.

Theo đó, tài khoản trên ứng dụng Thiện nguyện là tài khoản ngân hàng tại MB, chuyên biệt dành cho tổ chức, cá nhân vận động ủng hộ. Tài khoản có 4 số, dễ nhớ, thuận tiện cho nhà hảo tâm khi chuyển khoản. Đồng thời, sao kê được tự động công khai qua ứng dụng Thiện nguyện hoặc/và website thiennguyen.app. MB đặt mục tiêu đến năm 2025, ứng dụng Thiện nguyện sẽ trở thành mạng xã hội thiện nguyện chuyên sâu tiên phong tại Việt Nam.

Tuệ Minh