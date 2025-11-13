'MB Economic Insights giúp doanh nghiệp định hình chiến lược dài hạn'

Chuyên gia thảo luận tại MB Economic Insights nhận định, diễn đàn là nơi giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, hiểu rõ rủi ro và có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

MB Economic Insights là sự kiện thường niên, do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức. Năm nay, diễn đàn có chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá", tổ chức ngày 7/11, tại khách sạn Melia, Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn tại Việt Nam. Sự kiện mang đến phân tích chuyên sâu, dự báo kinh tế cập nhật cùng giải pháp hành động cụ thể, giúp doanh nghiệp Việt vững vàng trước biến động và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MB

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Như Ánh, CEO MB nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục biến động, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần duy trì tư duy chủ động thích ứng và quản trị rủi ro linh hoạt để tạo đà cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới.

Tại diễn đàn, ông Sacha Dray, Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam trình bày nội dung nghiên cứu về chu kỳ kinh tế trên toàn cầu và Việt Nam. Đồng thời, chuyên gia cũng nêu nhận định về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và việc làm tại các khu vực trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á trong năm 2026.

"Việt Nam vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng tích cực nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, song cần tiếp tục nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của khu vực tư nhân", đại diện WB nhấn mạnh.

Tiếp nối chương trình, TS. Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, mang đến phân tích chuyên sâu về xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, đồng thời cập nhật diễn biến thương mại quốc tế trong giai đoạn 2025-2026. Ông đánh giá Việt Nam đang ở thời điểm cần "tận dụng dư địa chính sách để kích thích tăng trưởng mà vẫn kiểm soát được rủi ro lạm phát và nợ công".

TS. Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Ảnh: MB

Trọng tâm của MB Economic Insights 2025 là hai phiên thảo luận chuyên đề quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng đại diện lãnh đạo MB.

Phiên thảo luận 1 có chủ đề "Tác động của Thuế quan thương mại và Đầu tư công đến hoạt động của doanh nghiệp" có sự góp mặt của Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương); TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc nghiên cứu, Đại học VinUni; TS. Nguyễn Xuân Thành; chuyên gia kinh tế World Bank và ban lãnh đạo MB.

Các chuyên gia đã thảo luận sâu về các kịch bản thay đổi thuế quan, tác động đến từng ngành xuất nhập khẩu trọng điểm; đồng thời phân tích vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng và đề xuất cải cách thể chế nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: MB

Phiên thảo luận 2 tập trung vào "Thị trường tiền tệ, ngoại hối và các giải pháp đề xuất cho doanh nghiệp". Tại đây, các diễn giả cùng thảo luận về dự báo kinh tế vĩ mô năm 2026, các kịch bản tăng trưởng GDP và diễn biến CPI, đồng thời phân tích tác động của tỷ giá, lãi suất và chính sách tài khóa tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu. Chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp chủ động phòng vệ rủi ro tỷ giá và lãi suất, tận dụng chính sách hỗ trợ tài chính để phục hồi bền vững.

Từ góc nhìn của ngân hàng, đại diện ban lãnh đạo MB đã chia sẻ những dự báo về thị trường tài chính trong năm 2026 đối với tỷ giá và lãi suất từ trong nước tới quốc tế. Theo đó, MB đã chủ động tối ưu chi phí, duy trì lãi suất cho vay ổn định và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn bằng các gói tín dụng ưu đãi, sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá và tư vấn mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Trên tinh thần "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá", ngân hàng tập trung dự báo xu hướng ngành nghề, xây dựng chính sách phù hợp và phát triển nền tảng số BIZ MBBank, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện giao dịch, vay vốn và thanh toán quốc tế trực tuyến. Chiến lược này giúp MB duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong năm 2026.

Đại diện MB cùng các chuyên gia, khách mời, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MB

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Ông Đào Tiến Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu cho biết MB Economic Insights là nơi giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, hiểu rõ rủi ro và có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

"Năm nay, các nội dung bàn luận về tỷ giá và chính sách tài khóa đặc biệt hữu ích cho ngành xuất nhập khẩu", ông Thịnh nhận định.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Phan Hồng Huê, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex cũng nhận xét những dự báo và khuyến nghị từ diễn đàn đã hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chiến lược tài chính và sử dụng hiệu quả các công cụ phòng vệ phái sinh mà MB cung cấp.

MB hiện nằm trong nhóm ngân hàng có thị phần ngoại tệ lớn tại Việt Nam, được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng Ngoại hối Xuất sắc nhất Việt Nam hai năm liên tiếp (2024-2025). Thông qua nền tảng BIZ MBBank, ngân hàng đang phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp, cung cấp trọn gói dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ và quản trị rủi ro tỷ giá - lãi suất.

Minh Ngọc