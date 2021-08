MB được The Asian Banker vinh danh về đổi mới công nghệ

MB đạt giải "Số hoá điểm giao dịch tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ lễ trao giải "Đổi mới công nghệ tài chính" của The Asian Banker, ngày 12/8.

Vượt qua nhiều giải pháp công nghệ khác tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được xướng tên tại lễ trao giải "Đổi mới công nghệ tài chính - Financial Technology Innovation" năm 2021 do tạp chí The Asian Banker tổ chức.

Ban tổ chức đánh giá cao hành trình chuyển đổi số của MB với mô hình ngân hàng giao dịch tự động MB SmartBank- kết hợp giữa chiến lược tài chính của ngân hàng và các giải pháp công nghệ thông tin (IT) sáng tạo. Trong đó, tính năng phát hành thẻ tại chỗ là điểm nổi bật. Cụ thể, gân hàng này đã kết nối thành công ứng dụng ngân hàng số app MBBank với hệ thống MB SmartBank. Qua đó, khách hàng có thể đồng bộ giao dịch O2O (Online to Offline và ngược lại) thuận tiện.

"Giải thưởng này góp phần khẳng định vị trí của MB trong xu thế chuyển đổi số, đem đến hệ sinh thái số đa dạng và những trải nghiệm khác biệt nhất trên kênh số cho khách hàng", đại diện MB chia sẻ.

Giám đốc Khối Vận hành đại diện MB nhận giải thưởng. Ảnh: MB

Cũng theo MB, mô hình ngân hàng tự động MB SmartBank kịp thời nắm bắt xu hướng tự phục vụ, có hàm lượng số (digital) cao. Qua đó, khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch thuận tiện như: đăng ký App MBBank; rút và nộp tiền mặt; phát hành thẻ; gửi tiền tiết kiệm trên APP và máy CRM.... mà không bị giới hạn thời gian phục vụ.

"Đưa vào ứng dụng mô hình ngân hàng tự động MB SmartBank, MB đã và đang hoàn thiện hệ sinh thái số, mục tiêu từng bước cung cấp cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng số 4.0, dẫn đầu về chuyển đổi số", đại diện MB chia sẻ. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng tích cực phát triển các sản phẩm, dịch vụ số nổi bật như tài khoản số đẹp, tài khoản giống số điện thoại... Gần nhất là tính năng thanh toán bằng mã VietQR trên app MBBank.

Theo khảo sát của MB, tính năng thanh toán bằng mã Viet QR với ưu đãi 100% miễn phí dịch vụ thu hút nhiều tiểu thương, chủ cửa hàng, chủ shop online tham gia sử dụng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, tại hai lễ trao giải "Risk Managemnt Awards 2021" và "Transaction Finance Awards 2021", MB cũng được The Asian Banker vinh danh là "Ngân hàng có hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương", "Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2021".

An Nhiên