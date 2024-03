MB dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 10% trong năm 2024

MB kỳ vọng tăng trưởng trong giai đoạn 2024 tập trung vào bán lẻ, chuyển đổi số và hiệp lực tập đoàn.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB) vừa tổ chức Hội nghị nhà đầu tư (Investors Conference) để thông tin về kết quả kinh doanh và động lực tăng trưởng năm 2024, vào ngày 6/3.

Mở đầu sự kiện, ông Đàm Nhân Đức, Kinh tế trưởng MB, đánh giá động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng 2024 đến từ sự hồi phục của nền kinh tế, yếu tố thời kỳ dân số vàng và tăng trưởng tín dụng ở mức cao so với GDP, nhất là tín dụng bán lẻ luôn cao hơn tăng trưởng tín dụng của toàn ngành. Tiếp đến là thanh toán số tăng mạnh, bình quân khoảng 30% nhưng giao dịch qua kênh số tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó chỉ tiêu tín dụng, GDP của Việt Nam còn thấp so với Thái Lan, Singapore... Do đó, đây là những động lực tăng trưởng cho các ngân hàng nói chung, trong đó có MB, đặc biệt ở mảng bán lẻ và mảng số.

Ông Lưu Hoài Sơn - Giám đốc Ban Kế hoạch và Marketing, cho biết trong năm nay, MB kỳ vọng sẽ tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức 16% được giao. Trên nền tảng tăng trưởng như quý IV vừa rồi, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận sẽ đạt hơn 28.800 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng của nhà băng trong giai đoạn 2024 và các năm tiếp theo kỳ vọng dựa trên 3 động lực tăng trưởng lớn là bán lẻ, chuyển đổi số và hiệp lực tập đoàn.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, chia sẻ tại hội nghị online. Ảnh: MB

Trả lời các nhóm câu hỏi của các nhà đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lưu Trung Thái chia sẻ MB làm chuyển đổi số dựa trên hai điểm mấu chốt là thu hút khách hàng và kinh doanh nền tảng.

"Trong năm 2024 và 5 năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào định hướng này", ông Thái khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng cho biết ngân hàng đặt mục tiêu chinh phục 30 triệu khách hàng trước thềm kỷ niệm sinh nhật tròn 30 tuổi (4/11/1994 - 04/11/2024). Bên cạnh đó, MB xác định các nền tảng số sẽ chiếm khoảng 50-60% doanh thu trong tương lai gần.

Theo thông tin tại sự kiện, năng lực phục vụ giao dịch trên kênh số của MB hiện tương đương các ngân hàng top đầu châu Á với 97% khối lượng giao dịch được thực hiện qua kênh số. Quy mô giao dịch qua Napas thuộc top đầu các ngân hàng trong 3 năm liên tiếp (2021, 2022, 2023). Số lượng giao dịch trên kênh số chạm mốc 3,6 tỷ, tăng 80% so với năm 2022.

Bên cạnh những thuận lợi, MB cũng xác định những khó khăn, thách thức nhất định. Đó là công tác quản trị tín dụng. Hiện nhà băng đã triển khai mô hình quản trị rủi ro tín dụng nhiều tầng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng ESG để đảm bảo phát triển bền vững. Bên cạnh các dự án xanh, MB sẽ tham gia vào các dự án có tác động môi trường lớn.

"Hiện MB có quy mô dư nợ cho vay xanh đứng ở top đầu thị trường", Chủ tịch MB nói.

Năm 2023, MB giữ nhịp tăng trưởng ổn định, các công ty thành viên tăng trưởng bền vững và giữ được thị phần. Lợi nhuận toàn tập đoàn hơn 26.300 tỷ đồng, ở mức cao nhất từ trước tới nay. Về chất lượng tài sản, nếu nhìn theo quý thì nhà băng này đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất; các khoản nợ xấu đều được trích lập dự phòng tốt.

Bên cạnh đó, MB dịch chuyển và mở rộng bán lẻ tốt, hiện chuyển đổi số dẫn đầu và có doanh số giao dịch trên kênh số lớn nhất. CASA (tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi) tăng trưởng bền vững qua các năm và đang ở top đầu thị trường.

Hải My