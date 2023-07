MB đồng hành phát sóng FIFA World Cup nữ 2023

MB tài trợ phát sóng các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam, đồng thời tổ chức nhiều ưu đãi cho người dùng trong thời gian diễn ra World Cup.

World Cup bóng đá nữ 2023 tại Australia và New Zealand là lần đầu tiên tuyển Việt Nam góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. MB cho biết để giúp người hâm mộ có cơ hội theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển, đơn vị đã quyết định đồng hành cùng Truyền hình Quốc Hội để phát sóng miễn phí giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam.

MB đồng hành cùng Truyền hình Quốc Hội phát sóng miễn phí FIFA World Cup nữ 2023. Ảnh: MB

Theo đơn vị, hợp tác lần này nhằm mục đích lan tỏa tinh thần Việt Nam và muốn tạo điều kiện để người hâm mộ tiếp lửa cho giải đấu mang tính lịch sử của thể thao nước nhà. "Chúng tôi hy vọng giải đấu lần này sẽ truyền cảm hứng cho các cô gái Việt Nam tự tin, kiên trì và theo đuổi ước mơ. Giải đấu cũng là bàn đạp để bóng đá nữ Việt Nam phát triển và đạt được nhiều thành tích cao hơn", đại diện MB khẳng định.

Bên cạnh tài trợ phát sóng giải, MB còn triển khai nhiều chương trình tri ân dành cho cổ động viên là chủ thẻ Visa, JCB và Mastercard trong thời gian diễn ra World Cup. Với chủ thẻ MB Hi Visa Collection, ngân hàng ưu đãi đến 20% các dịch vụ du lịch qua các nền tảng Agoga, Traveloka, Booking cùng các ưu đãi ăn uống, giải trí 15% tại BHD, Starbucks và Shopee Food. Chủ thẻ JCB - MB Hi JCB Collection được ưu đãi ẩm thực đến 25% tại hơn 100 nhà hàng lớn như Gogi, Manwah. Ashima; nhận các voucher mua sắm tại các sàn thương mại điện tử.

MB Hi LoL – dòng thẻ Mastercard mới dành riêng cho người đam mê Esport. Ảnh: MB

Gần đây, MB cho ra mắt thẻ Mastercard - MB Hi LoL. Đây là dòng thẻ dành riêng cho người đam mê, yêu thích thể thao điện tử (Esport). Thẻ sở hữu các ưu đãi dành riêng cho game thủ như sử dụng thẻ có hình các vị tướng yêu thích, hoàn tiền lên đến 2.500 điểm RP. Ngân hàng còn tài trợ một chuyến đi cho người dùng thẻ MB Hi LoL sang Hàn Quốc, tham dự giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất thế giới - League of Legends World Championship 2023, diễn ra tháng 11 tới.

MB Hi Collection là loại thẻ hai trong một, dùng công nghệ tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng một chip. Nhờ vào ưu điểm này, người dùng có thể lựa chọn sử dụng đa nguồn tiền từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản.

Hoài Phương