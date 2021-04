MB đặt mục tiêu dẫn đầu mảng ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tăng tốc số theo hướng hoàn chỉnh mô hình tập đoàn tài chính trên nền tảng số hóa.

Sáng 27/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của MB diễn ra tại khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị MB tổng kết những thành tựu đạt được của ngân hàng trong năm 2020.

Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng MB đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt, vừa thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vừa đẩy mạnh phát triển tín dụng vào các ngành, lĩnh vực ổn định.

Ông Lê Hữu Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị MB. Ảnh: MB

Tại đại hội, lãnh đạo MB đặt mục tiêu hoàn thành chiến lược giai đoạn 2017-2021. Trong đó năm 2021, MB sẽ tiếp tục khẳng định vị thế top 5 và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn chiến lược mới theo hướng hoàn chỉnh mô hình tập đoàn tài chính trên nền tảng số hóa để củng cố kết nối hệ sinh thái khách hàng, dịch vụ, sản phẩm giữa ngân hàng với các công ty thành viên.

5 năm tới, MB tiếp tục theo đuổi phương châm tăng tốc số; đột phá bán lẻ; an toàn - hiệu quả. Theo đó, định vị MB dẫn đầu về ngân hàng số, top ngân hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông MB diễn ra sáng ngày 27/4. Ảnh: MB

Năm 2021, MB dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 35% bằng cổ phiếu. Đây là nỗ lực của MB khi đảm bảo mức chi trả cổ tức tăng cao so với kế hoạch, trong bối cảnh kinh doanh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid tiếp tục diễn ra trong năm 2021. Kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến cho kết quả kinh doanh năm 2021 là khoảng 10% - 15%.

Đại hội lần này cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 27.987 tỷ đồng lên mức 38.675 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh cũng như nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Kế hoạch này cũng góp phần tăng thêm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ nhằm tạo hệ sinh thái số, mang lại lợi ích lâu dài cho MB thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Năm 2020, tín dụng MB tăng trưởng 23% so với 2019, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 11% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.688 tỷ đồng, tăng 6,5% so với 2019 và đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại. Đây cũng là năm thứ hai MB thuộc nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của MB ở mức 0,92%, tỷ lệ dự phòng/nợ xấu ở mức an toàn là 159%.

Hoạt động của các công ty thành viên MB năm 2020 đạt khoảng 1.418,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 2019. MB Group cũng là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về doanh số triển khai Bancassurance.

An Nhiên