MB bị yêu cầu thu hồi sáu lô trái phiếu và hoàn tiền cho nhà đầu tư

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu MB thu hồi 6 trong 11 lô trái phiếu còn lưu hành và hoàn gốc, lãi cho nhà đầu tư do sử dụng tiền thu được sai mục đích.

Theo cơ quan thanh tra, Ngân hàng Quân đội (MB) sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ không đúng phương án được thông qua và như công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Cụ thể, MB huy động trái phiếu để "bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo". Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, ngân hàng chỉ cho vay mà không đầu tư.

Nói với VnExpress, SSC cho biết hồ sơ phát hành trái phiếu của MB thể hiện chi tiết số tiền sẽ sử dụng cho từng mục đích. Tại thời điểm thanh tra, ngân hàng này chỉ dùng vốn huy động được để cho vay mà không đầu tư nên là sai mục đích.

Trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành ngày 20/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu MB thu hồi 6 trong 11 mã trái phiếu còn lưu hành. Ngân hàng phải hoàn tiền mua hoặc tiền đặt cọc cộng thêm lãi phát sinh trong vòng 15 ngày từ khi nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, những mã trái phiếu của MB nằm trong diện thu hồi có tổng giá trị 650 tỷ đồng. Tất cả được phát hành trong năm 2022 và không có điều kiện mua lại hay hoán đổi. Các mã trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và 7 năm.

Những năm gần đây, các ngân hàng là đối tượng phát hành trái phiếu nhiều nhất. Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), nhóm này phát hành gần 306.000 tỷ đồng trong năm 2024, chiếm 69% tổng giá trị trái phiếu chào bán ra thị trường. Năm ngoái, con số này tăng lên 400.000 tỷ đồng.

Điểm chung của các lô trái phiếu ngân hàng là kỳ hạn bình quân khoảng 4 năm, phù hợp nhu cầu vốn trung và dài hạn để tài trợ cho hoạt động cho vay, đầu tư. Bên cạnh đó, phần đông ngân hàng chọn hình thức phát hành riêng lẻ, tập trung vào nhà đầu tư tổ chức có kinh nghiệm và hiểu biết thị trường. Điều này giúp họ tối ưu hóa chi phí phát hành và đảm bảo tính hiệu quả.

MB ước tính lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tính đến cuối năm ngoái đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,3%. MB hiện có nhiều công ty thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý nợ và khai thác tài sản. Giá trị vốn hóa của ngân hàng trên thị trường chứng khoán đạt hơn 217.000 tỷ đồng.

Phương Đông - Tất Đạt