Mazda6 ngừng bán tại Việt Nam

Các đại lý ngưng nhận cọc mẫu sedan lớn nhất của Mazda, doanh số 4 tháng gần nhất ghi nhận bằng 0.

Nhân viên tư vấn bán hàng của các showroom Mazda cho biết, số xe Mazda6 còn tồn đã hết từ tháng 4. Hiện đại lý không nhận cọc của khách cho mẫu xe này.

Trường Hải (Thaco), đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam, chưa phản hồi về thông tin ngừng bán Mazda.

Sau bán tải BT-50, Mazda6 là mẫu xe thứ hai của hãng Nhật ngừng bán tại Việt Nam trong khoảng một năm trở lại đây. Mazda6 cũng đã khai tử ở một số thị trường trọng điểm như Mỹ (2021), Nhật Bản (2024).

Một mẫu Mazda6 lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Thaco

Riêng tại quê nhà Nhật Bản, lãnh đạo Mazda cho biết thành công của mẫu sedan cỡ D sẽ được thay thế bằng những dòng gầm cao CX trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với chiến lược gia tăng số lượng sản phẩm Crossover (CUV) nhằm đáp ứng tốt hơn thị hiếu khách hàng toàn cầu đang nghiêng hẳn về dòng xe này.

Mazda6 là cái tên xuất hiện thuộc hàng sớm nhất phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Năm 1996, Mazda 626 sedan, tiền thân của Mazda6, lần đầu phân phối cho khách Việt bằng hình thức nhập khẩu. Đây là giai đoạn Mazda mới vào Việt Nam và liên doanh với Xí nghiệp ôtô Hòa Bình (VMC).

Sau này, để thống nhất tên gọi với mục tiêu gọn và dễ nhớ hơn, hãng Nhật đặt lại tên xe theo thứ tự số tăng dần tương ứng kích thước. Mazda6 là mẫu sedan lớn và cao cấp nhất của Mazda.

Đến 2011, Mazda bắt tay đối tác Thaco. Vào 2014, mẫu Mazda6 lắp ráp trong nước ra mắt thị trường.

Mẫu sedan cỡ D của Mazda có ưu điểm nội thất rộng rãi, động cơ bền, tiện nghi vừa phải và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều các đối thủ đồng hương như Toyota, Honda nhờ lắp ráp trong nước. Tuy nhiên nhiều năm qua, Mazda6 chậm cập nhật phom dáng và có phần lỗi thời trong phân khúc.

Doanh số Mazda6 lập đỉnh năm 2016 với hơn 3.200 chiếc bán ra thị trường và sau đó giảm dần. So với đối thủ bán chạy nhất phân khúc là Toyota Camry, sức cạnh tranh của Mazda6 là khá yếu.

Từ 2022 đến nay, doanh số Mazda6 rơi tự do. Mức thấp nhất ghi nhận vào 2024 với 612 xe. Đến 2025 (tính đến tháng 8), con số giảm xuống còn 56 xe. Không riêng Mazda6, toàn phân khúc sedan cỡ D cũng giảm doanh số qua các năm do xu hướng ưa chuộng xe gầm cao của người dân. Nhóm xe này vẫn có một lượng khách hàng nhất định, những người ưa thiết kế sedan truyền thống, cảm giác lái, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ, tiện nghi.

Sau khi Mazda6 ngừng bán, phân khúc sedan cỡ D còn hai mẫu Nhật là Toyota Camry và Honda Accord. Một số tân binh Trung Quốc mới xuất hiện trong gần một năm qua là MG7, BYD Seal. Đại diện xe Hàn có Kia K5, mẫu xe cũng đang được lắp ráp và phân phối bởi Thaco.

Phạm Trung