Mazda3 2020 trang bị những công nghệ 'chiều lòng' khách hàng

Mazda3 2020 là một trong những mẫu xe nổi bật nhất của thương hiệu Mazda với doanh số và mức độ tăng trưởng ổn định tại nhiều thị trường, kể cả các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Riêng tại Việt Nam, Mazda3 từ lâu đã được thị trường ghi nhận như mẫu xe chuẩn mực cho phân khúc C nhờ vào thiết kế Kodo và đặc biệt tích hợp nhiều công nghệ vượt trội so với đối thủ. Với sự xuất hiện của Mazda3 2020, vị thế này lại càng được khẳng định. Dưới đây là những công nghệ nổi bật đã tạo nên thành công của dòng xe này.

Động cơ SkyActiv-G thế hệ mới

Động cơ SkyActiv-G mới trên Mazda3 2020 được giới chuyên môn đánh giá cao ở khía cạnh cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao nổi tiếng của Mazda. Với động cơ SkyActiv mới, Mazda tối ưu hóa cấu hình bề mặt của đáy piston, thay đổi thiết kế đầu piston cũng như cấu hình vòng piston để giảm thiểu tối đa lượng nhiên liệu dùng vào quá trình đốt cháy, đồng thời hạn chế được tiếng gõ động cơ.

Mazda3 trang bị động cơ SkyActiv-G thế hệ mới.

Mazda còn sử dụng kim phun mới với cách thức phun nhiên liệu dạng nguyên tử dưới áp suất cao, ngăn chặn sự kết dính lãng phí của nhiên liệu vào thành xi lanh để đạt đến trạng thái đốt cháy tốt nhất. Những cải tiến của động cơ SkyActiv-G giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ULEV, tức có lượng khí thải cực thấp.

Công nghệ kiểm soát gia tốc GVC tăng êm ái

Vượt trội hơn các sản phẩm thế hệ trước, Mazda3 2020 mang đến trải nghiệm lái thú vị khi trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) được các chuyên gia Mazda mất đến hơn 8 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Công nghệ thông minh này chủ động hỗ trợ kiểm soát tốc độ và gia tốc, tối ưu sự thăng bằng và ổn định thân xe thông qua tác động vào góc đánh lái, tốc độ đánh lái. Hệ thống truyền thông tin trực tiếp đến động cơ, từ đó điều chỉnh mô-men xoắn đầu ra của động cơ một cách cách chủ động, giúp việc điều khiển xe diễn ra nhịp nhàng và chính xác hơn.

Quá trình này diễn ra yên lặng đến mức người ngồi trên xe không cảm nhận được sự thay đổi của gia tốc, từ đó nâng cao sự thăng bằng và ổn định của toàn bộ người ngồi.

Lái xe thoải mái nhờ thiết kế

Khi con người bước đi, phần đầu luôn cân bằng một cách tự nhiên, mà không cần phải có lực giữ thụ động nào từ cơ thể. Đó là nhờ lực chuyển từ bàn chân lên cẳng chân, tới xương chậu được phân phối đều lên cột sống, vai nên không còn tác động tới phần đầu.

Để tạo ra cảm giác lái tự nhiên như khi đi bộ, Mazda tập trung nhiều hơn vào việc phát triển và tinh chỉnh các yếu tố riêng lẻ bao gồm: ghế ngồi, thân xe, khung gầm, lốp xe, sau đó tìm cách phối hợp các yếu tố này để tạo nên một kết cấu xe hoàn thiện và đồng điệu với người lái. Ghế ngồi thoải mái, không gian cabin tĩnh lặng nhưng vẫn kết nối được với thế giới bên ngoài, những chuyến đi êm ái và ít gây mệt mỏi đều là kết quả của sự đồng bộ hóa các yếu tố thuộc thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv mới.

i-Activsense kết hợp nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Mazda3 2020 tạo sự an tâm cho người sử dụng nhờ trang bị 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối cho tất cả các phiên bản - tiêu chuẩn an toàn duy nhất và vượt trội trong phân khúc C hiện tại. Song song còn có hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activesense với các tính năng duy nhất có trong phân khúc như: ga tự động tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác. Đây cũng là lý do Mazda3 2020 liên tục nhận các giải thưởng an toàn uy tín do các tổ chức đánh giá an toàn nổi tiếng nghiêm ngặt trên thế giới bình chọn, điển hình là giải thưởng "Xe an toàn 5 sao" do Trung tâm thử nghiệm an toàn Australia (ANCAP) trao tặng và danh hiệu Top Safety Pick Plus do Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) chứng nhận.

Công nghệ giải trí cao cấp

Với Mazda3 2020, Mazda đã nâng cấp hệ thống Mazda Connect màn hình cảm ứng 8,8 inch thiết kế độc đáo, trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế sau tiện dụng và ứng dụng vật liệu da cao cấp cho ghế ngồi, bảng táp lô để mang đến cảm giác đẳng cấp, sang trọng ngay từ khi mới ngồi vào xe. Các phiên bản cao cấp còn được trang bị màn hình HUD hiện đại giúp người lái nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác nhưng vẫn đảm bảo được tầm nhìn khi điều khiển xe.

Khoang nội thất cao cấp trên Mazda3.

Phát huy những lợi thế về công nghệ hiện đại trên xe, Mazda3 2020 chắc chắn sẽ là cái tên thu hút được nhiều khách hàng trẻ trung và đam mê trải nghiệm công nghệ tin dùng. Với giá bán hấp dẫn khởi điểm từ 669 triệu đồng sau khi chính thức giảm giá niêm yết, Mazda3 2020 là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe hạng C hiện nay.