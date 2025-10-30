Mazda Vision-X Coupe Concept - tương lai xe xanh lưu giữ khí thải

Nhật BảnMẫu concept mới của Mazda trang bị hệ truyền động plug-in hybrid và tích hợp công nghệ thu giữ carbon.

Hãng xe Nhật Bản Mazda giới thiệu Vision-X Coupe Concept tại Japan Mobility Show 2025. Đây là mẫu coupe 4 cửa thiết kế cho năm 2035 và phát triển dựa trên ngôn ngữ Kodo quen thuộc.

Nhìn tổng thể, mẫu concept mới thiết kế tối giản. Lưới tản nhiệt dạng kín và trang trí với đường chia cắt hình nanh vuốt. Cụm đèn pha thanh mảnh và hốc hút gió rộng phía dưới. Hai bên thân không có tay nắm cửa, trong khi gương hậu ngoài dạng truyền thống.

Kính chắn gió vuốt dài với đường nóc dốc xuôi về sau, tạo phong cách thể thao. Phần mui nối liền với cửa kính sau thiết kế độc đáo, cốp xe nhỏ. Đuôi xe kiểu thẳng đứng và cụm đèn hậu kiểu dáng mới, tạo hình với đường cong. Cản sau tích hợp đèn định vị ở trung tâm.

Vision-X Coupe Concept sở hữu chiều dài x rộng x cao là 5.050 x 1.995 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 3.080 mm. Mẫu concept này lớn hơn người anh em Mazda6 vì chiều dài tổng thể hơn 185 mm và trục cơ sở cũng nhỉnh hơn 251 mm. Mẫu concept mới của Mazda còn lớn hơn cả Mercedes CLS.

Thiết kế nội thất Vision-X Coupe phong cách mới, mang hơi hướng tương lai. Sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số độc đáo được chia thành ba đồng hồ riêng biệt với đồ họa lấy cảm hứng cổ điển. Trong khi màn hình giải trí và màn hình phụ cho hành khách phía trước thiết kế liền mạch. Bảng điều khiển trung tâm rộng rãi, cần số hình quả bóng chày. Điểm nhấn khác với hai ghế sau riêng biệt. Nội thất bọc da hai tông màu và trang trí với chỉ khâu tương phản.

Theo Mazda, Vision-X Coupe trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng tăng áp, môtơ điện và gói pin chưa công bố dung lượng. Thiết lập này cho mẫu concept có công suất tổng 503 mã lực, phạm vi hoạt động thuần điện chỉ 160 km và phạm vi kết hợp xăng-điện ở mức 800 km.

Điểm nhấn của mẫu concept mới nhà Mazda là sự kết hợp giữa nhiên liệu trung hòa carbon có nguồn gốc từ vi tảo với công nghệ thu giữ CO2 độc quyền của hãng. Tảo vi mô hấp thụ CO2 khi sinh trưởng và lưu trữ dầu trong các tế bào. Loại dầu này sau đó có thể chiết xuất và biến thành nhiên liệu trung hòa carbon, đại diện Mazda giải thích. Phần tảo vi mô còn lại rất giàu chất dinh dưỡng - chẳng hạn như protein và có thể chuyển hóa thành thực phẩm hoặc phân bón hữu cơ.

Để thu giữ carbon, hãng xe Nhật Bản Mazda phát triển công nghệ thu giữ khí thải CO2 trực tiếp từ khí thải. Lượng khí thải thu được này sau đó có thể sử dụng để trồng trọt hoặc sản xuất vật liệu carbon hiệu suất cao.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra trong thời gian 30/10-9/11 tại Tokyo, Nhật Bản.

