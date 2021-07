Mazda Việt Nam hỗ trợ khách mua xe đến 120 triệu đồng

Khách mua CX-8 trong tháng này được Mazda Việt Nam hỗ trợ mức cao nhất tương đương 120 triệu đồng, áp dụng từ 16/7.

Trong tháng 7, nhiều mẫu xe Mazda được nhà phân phối áp dụng mức giá ưu đãi, nhằm hỗ trợ khách hàng trong đợt dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Các mẫu xe Mazda đang được ưu đãi trong tháng 7.

Cụ thể, mức hỗ trợ cao nhất dành cho khách mua Mazda CX-8, gồm ưu đãi trực tiếp vào giá bán 70 triệu đồng, tặng kèm gói nâng cấp 50 triệu đồng. Mức giá sau khi giảm của CX-8 Deluxe dưới 1 tỷ đồng, khách mua trả góp cần trả trước từ 200 triệu đồng, theo tính toán của hãng. Khách mua CX-5 được hãng hỗ trợ 32 triệu đồng.

Mazda CX-8 trên đường phố.

Bên cạnh hai mẫu SUV, Mazda3 đang được hãng áp dụng ưu đãi đến 60 triệu đồng, giá khởi điểm 669 triệu đồng. Với hình thức trả góp, người dùng cần trả trước 134 triệu đồng. Nửa đầu 2021, doanh số bán của mẫu sedan hạng C này là 2.618 xe, nằm top 3 bán chạy trong phân khúc.

Mazda6 2020 và Mazda6 2021 đều nhận mức giá ưu đãi trong tháng này. Cụ thể, với Mazda6 2020, nhà phân phối đang có mức hỗ trợ đến 85 triệu đồng, giá bán từ 829 triệu đồng. Đây là mức giá bán tốt nhất so với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng D, tương đương giá bán nhiều mẫu xe hạng C tại Việt Nam. Mazda định vị mẫu xe này ở vị thế dẫn đầu chuỗi sản phẩm thế hệ mới.

Mazda6 2021 và Mazda2 nhận ưu đãi từ 17 triệu đồng, cao nhất 49 triệu đồng. Hai mẫu xe mới ra mắt CX-30 và CX-3 được nhà phân phối ưu đãi 10 triệu đồng trên giá bán.

CX-30 là một trong hai mẫu xe mới nhất của Mazda tại Việt Nam.

Song song với hoạt động hỗ trợ khách hàng mua xe, Mazda Việt Nam liên kết với các ngân hàng, giới thiệu chính sách vay mua đến 80% giá trị xe, thời gian tối đa 7 năm, lãi suất từ 6,3%, áp dụng tùy theo tỉnh thành. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Mazda áp dụng quy trình phòng dịch 5K để bảo vệ khách hàng khi đến tìm hiểu xe mới, giao dịch và bảo dưỡng xe tại hệ thống showroom, đại lý. Các mẫu xe lái thử được hãng này vệ sinh, sát khuẩn các khu vực mà khách thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, vô-lăng, nút điều khiển... trước khi đưa đến cho khách lái thử tại nhà.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần này là một trong những lý do khiến doanh số bán ôtô giảm so với tháng trước. Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam (VAMA) tháng 6, toàn thị trường có 23.587 xe bán ra, giảm 8% so với tháng 5, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ôtô du lịch đạt 15.802 xe, giảm 10% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng số ôtô du lịch bán ra trên toàn thị trường đạt 99.410 xe, tăng 33% so với năm ngoái.

Tuấn Vũ (Ảnh: Mazda Việt Nam)