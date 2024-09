Mazda ưu đãi 50% phí trước bạ cho xe nhập khẩu

Mazda Việt Nam ưu đãi giá bán tương đương 50% lệ phí trước bạ cho 2 dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan, áp dụng trong tháng 9.

Bên cạnh chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ, Mazda Việt Nam tung chính sách giảm tương tự cho 2 mẫu nhập khẩu gồm Mazda2 và Mazda CX-3. Riêng Mazda CX-30 nhận mức giảm 10 triệu đồng.

Mức giảm cụ thể phụ thuộc vào từng phiên bản và địa phương đăng ký xe.

Người dùng trải nghiệm khoang lái xe Mazda thế hệ mới. Ảnh: Mazda Việt Nam

Mazda2 có giá bán từ 408 triệu đồng, đi kèm tùy chọn kiểu dáng sedan hoặc hatchback (Sport), trang bị số tự động (AT) trên tất cả phiên bản. Mẫu xe cỡ B của Mazda sở hữu thiết kế theo xu hướng "Less is more". Nội thất bố trí đối xứng, hướng về người dùng mang tính công thái học.

Mazda2 trang bị gói an toàn thông minh với các tính năng như: cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Mẫu xe có chiều dài cơ sở 2.570 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5 m. Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus hứa hẹn mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Mazda CX-3 tại Việt Nam. Ảnh: Mazda Việt Nam

Mazda CX-3 thuộc phân khúc xe gầm cao đô thị, giá bán từ 512 triệu đồng. Thiết kế ngoại thất mang xu hướng năng động, thể thao. Bộ vành 18 inch. Nội thất tinh giản với điểm nhấn là cửa sổ trời. Các tính năng công nghệ gồm: màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, lẫy chuyển số sau vô-lăng, gương chiếu hậu chống chói, điều hoà tự động. Mẫu xe này cũng được Mazda trang bị phanh tay điện tử và chế độ lái Sport.

"Mazda2 và Mazda CX-3 thừa hưởng các giá trị cốt lõi của thương hiệu, thiết kế độc đáo, tiết kiệm nhiên liệu cùng công nghệ SkyActiv tối ưu hiệu năng. Hai mẫu xe này hiện là xu hướng lựa chọn mới, thu hút khách hàng mua xe lần đầu nhờ giá bán tốt, đa dạng phiên bản", đại diện hãng chia sẻ.

Thiết kế ngoại thất Mazda CX-30. Ảnh: Mazda Việt Nam

Đại diện Mazda cho biết, dòng xe CX-30 tạo điểm nhấn với thiết kế khí động học, kiến trúc SkyActiv Vehicle Architecture và hệ thống ghế ngồi mang trải nghiệm công thái học, hỗ trợ xương sống, nâng đỡ khung xương tự nhiên. Mẫu SUV này có giá bán từ 699 triệu đồng.

Tổng kết 8 tháng đầu năm nay, Mazda đạt doanh số hơn 17.000 xe tại Việt Nam, trong đó CX-5 và Mazda3 thường nằm trong top xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ngoài 2 mẫu xe nhập khẩu được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, các mẫu xe lắp ráp trong nước như Mazda3, Mazda6, CX-5 và CX-8 cũng được giảm phí này từ Chính phủ.

Tuấn Vũ