Mazda là một trong những thương hiệu kiên định đặt yếu tố này làm trung tâm của sự phát triển. Hãng xe Nhật Bản cho rằng, ngoài việc di chuyển, cầm lái là hành trình gắn kết người và xe theo triết lý Jinba Ittai (nhân mã hợp nhất). Từ đó, đội ngũ của hãng này đã thử nghiệm hàng nghìn giờ nhằm giúp chiếc xe có phản hồi tự nhiên hơn.

Ngoài tính công thái học thông thường, Mazda nghiên cứu chuyên sâu về phản ứng tự nhiên của cơ thể con người trong quá trình cầm lái. Hãng Nhật Bản đặt ra và giải quyết 4 yếu tố của triết lý Human-Centric, lấy cảm hứng từ sự hoà hợp giữa người và ngựa trong bộ môn cưỡi ngựa bắn cung.

Đầu tiên, tư thế ngồi của người lái được hãng nghiên cứu chuyên sâu, hướng đến trải nghiệm thoải mái và tự nhiên trong quá trình di chuyển. Ở cảm giác lái, vô-lăng và hệ thống lái được thiết kế nhằm tạo phản hồi chân thực. Sự cân bằng và liền mạch được hãng này chú trọng trong suốt quá trình xe vận hành, giúp người lái tự tin và kết nối với xe, đặc biệt khi vào cua.

Quá trình đội ngũ Mazda nghiên cứu và phát triển các dòng xe.

Nền tảng của những trải nghiệm trên đến từ thiết kế Kodo, hệ khung gầm SkyActiv, công nghệ GVC-Plus và i-Activesense. Ngoài sắp xếp nút bấm thuận tiện, Mazda nghiên cứu tư thế cột sống và xương chậu của người lái. Ghế ngồi trên các mẫu Mazda giúp giữ xương chậu thẳng, mô phỏng tư thế đi bộ tự nhiên, giúp giảm mỏi lưng khi lái xe đường dài. Vị trí chân ga được bố trí thẳng hàng với tư thế chân phải tự nhiên, thay vì lệch sang trái như một số dòng xe cùng phân khúc. Theo hãng, kiểu thiết kế trên giúp người lái kiểm soát lực đạp chính xác hơn. Cách bố trí vô-lăng, chân ga, vị trí ngồi, các nút bấm, quan sát thông tin vận hành, tầm nhìn của người lái... cũng được hãng này nghiên cứu và phát triển theo hành vi, phản xạ tự nhiên của con người. Omotenashi – tinh thần hiếu khách là một trong những triết lý nổi tiếng của người Nhật, được Mazda áp dụng trong quá trình phát triển các dòng xe, kết hợp tay nghề của những nghệ nhân Takumi.

Tại Nhật Bản, Takumi là danh từ chỉ những nghệ nhân bậc thầy về chế tác thủ công. Với Mazda, hãng này theo đuổi tinh thần "mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật – Car as Art". Từ những bản vẽ, mỗi dòng xe sẽ được hãng tạo hình thành một "tác phẩm" điêu khắc bằng đất sét, do chính những Takumi thực hiện. Mẫu vật này được hãng gọi là "Goshintai" – mang ý nghĩa gửi gắm tinh hoa vào các chế tác trong văn hóa Nhật Bản.

Các Takumi tại Mazda thực hiện những chế tác thủ công.

Kết quả, các dòng xe Mazda có thân xe liền khối, ít đường gân, ánh sáng phản chiếu mang lại những cảm nhận khác nhau tùy góc độ. "Đây là kết quả của lối duy mỹ Nhật Bản, tinh giản, cân đối, tập trung vào tỷ lệ và cảm nhận thực tế", đại diện hãng nói. Ở nội thất, cảm giác khi nắm vô-lăng, chạm vào nút điều khiển đều được hãng này tính toán để tạo cảm giác liền mạch, cao cấp. Triết lý Omotenashi thể hiện qua việc dự đoán nhu cầu người dùng: màn hình trung tâm đặt vị trí dễ quan sát, ít làm ảnh hưởng khi lái xe; núm xoay Mazda Connect nằm ở vị trí thả tay tự nhiên của người lái; chất liệu da Nappa với thiết kế ghế ngồi ôm sát cơ thể...

DNA thể thao là một trong những điểm nhấn tại Mazda, khi hãng này phát triển khối động cơ Rotary nổi tiếng, tham gia nhiều giải đua xe thể thao toàn cầu. Hiện nay, khối động cơ này vẫn được lắp trên mẫu Mazda MX-30 R-EV, đóng vai trò là máy phát điện để sạc pin cho hệ truyền động.

Năm 1991, trong lần thứ 13 tham dự giải Le Mans 24h, Mazda giành chiến thắng, là thương hiệu Nhật Bản đầu tiên đạt thành tích trên, thứ vốn thường thuộc về các hãng xe Đức. Triết lý này vẫn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt quá trình phát triển của Mazda đến ngày nay, khi hãng xe Nhật Bản vẫn đều đặn tham gia các hoạt động đua xe thể thao toàn cầu, đặc biệt ở các giải đua xe cơ sở (grassroots) và giải chuyên nghiệp. Đơn cử, Mazda đồng hành giải Idemitsu Mazda MX-5 Cup, được phát triển từ các giải đua Miata Cup. Hãng này cũng duy trì các chương trình học bổng cho tay đua chiến thắng, giúp họ tiến đến các cấp độ cao hơn. Từ những năm 1990 đến nay, Mazda hỗ trợ hạng mục Spec Miata, chương trình Mazda Motorsports Team Support Program cung cấp phụ tùng giảm giá, hỗ trợ các tay đua cá nhân...

Một dòng xe hiệu suất cao của Mazda.

Kinh nghiệm từ các giải đua giúp Mazda phát triển các dòng xe hiệu suất cao như MX-5 Miata, hay tinh chỉnh cảm giác lái, độ phản hồi và hệ thống treo của nhiều mẫu xe khác, phù hợp triết lý Jinba Ittai. Tại thị trường Việt Nam, CX-5 là một trong những mẫu xe phản ánh tinh thần trên của Mazda. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA, CX-5 thường nằm nhóm các dòng xe bán chạy nhất toàn thị trường. Trong 10 tháng đầu năm nay, CX-5 đạt doanh số hơn 12.900 xe. Tháng 10, mẫu xe này đạt doanh số gần 1.600 chiếc, mức cao nhất từ đầu năm. Thành công của CX-5 được hãng lý giải nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng. "Mazda không chạy theo trào lưu công nghệ hay kiểu dáng, mà tập trung cải tiến đều đặn, hướng đến trải nghiệm thực tế của người dùng", đại diện hãng nói.