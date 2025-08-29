Với dải sản phẩm SUV thiết kế thế hệ mới, Mazda kỳ vọng sẽ chinh phục người dùng bằng chất lượng và dấu ấn thiết kế mang tinh thần nghệ thuật Nhật Bản. Theo hãng, khởi đầu của mỗi chiếc Mazda là triết lý sản phẩm và ngôn ngữ thiết kế. "Với thiết kế thế hệ mới, chiếc xe không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà được xem như một vật thể sống, mang linh hồn và năng lượng của sự chuyển động, là những tác phẩm được khởi tạo từ đam mê của những nghệ nhân bậc thầy", đại diện Mazda chia sẻ. Thông qua chủ đề "Car as Art – mỗi chiếc xe là tác phẩm nghệ thuật", Mazda tiếp tục nâng cấp và phát triển ngôn ngữ thiết kế này với mục tiêu nâng tầm sang trọng và cao cấp cho từng mẫu SUV. Ở các thế hệ sản phẩm mới, Mazda tiếp tục kiên định với cách tiếp cận thiết kế riêng biệt và độc đáo, bắt đầu từ việc tạo ra những chế tác biểu cảm để "tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết" trước khi phát triển chi tiết.

Mazda CX-5 tại Việt Nam.

Ở ngoại thất, hãng Nhật Bản áp dụng tạo hình tinh giản, nhấn mạnh vào chiều sâu nhờ những mảng khối có thể thay đổi độ bóng, sáng theo góc nhìn. Tinh thần thủ công của các bậc thầy Takumi được thể hiện ngay từ khâu thiết kế, khi họ phối hợp chặt chẽ với nhà thiết kế để nắm bắt trọn vẹn ý tưởng, từ đó hiện thực hóa qua bàn tay và gu thẩm mỹ riêng. "Đây cũng là kết quả theo đuổi sự hoàn mỹ của các nghệ nhân Takumi trong thời gian dài. Tỷ lệ cân đối, đường nét tinh giản và độ sáng bóng trên bề mặt thân xe tạo vẻ cuốn hút đặc trưng của Mazda, khơi gợi niềm tự hào cho người sở hữu", đại diện hãng nói. Với thiết kế nội thất, Mazda tập trung tạo cảm giác đồng điệu giữa người và xe theo triết lý Jinba Ittai (Nhân mã hợp nhất). Đồng thời, hãng này khai thác tối đa sự tinh giản hiện đại và khoảng trống, yếu tố đặc trưng trong kiến trúc Nhật Bản nhằm mang đến cảm giác riêng tư, thư thái, kết nối hài hòa với chiếc xe. Phong cách thiết kế này được Mazda gọi là Human Centric, lấy con người làm trung tâm.

Không gian nội thất trên dòng xe Mazda.

Ở cấu trúc ghế ngồi, hãng ứng dụng kết cấu SkyActiv Vehicle Architecture giúp định hình cột sống tự nhiên và vùng xương chậu, mang lại sự thoải mái khi vận hành trên cung đường dài. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, trợ lực và các điểm nối hệ thống treo. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus chủ động có thể tăng cường ổn định thân xe, đặc biệt khi chuyển hướng.

Những giá trị trên được Mazda thể hiện thông qua dải sản phẩm SUV thiết kế thế hệ mới từ New CX-3 đến CX-30, CX-8 và đặc biệt là CX-5, mẫu xe có doanh số hàng đầu trong phân khúc tại Việt Nam.

Mazda CX-30 và Mazda CX-8.

Trên Mazda CX-5, mẫu SUV được hãng này kỳ vọng mang đến trải nghiệm cao cấp, tối ưu trải nghiệm lái với bố cục tinh giản, hiện đại. Ở nội thất, xe có ghế ngồi ôm sát cơ thể, sử dụng da Nappa, kết hợp hệ thống cách âm, công nghệ hỗ trợ lái thông minh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc. Trong nhiều năm từ khi xuất hiện tại Việt Nam, CX-5 thường đạt doanh số cao nhất phân khúc, hiện được hãng tăng trang bị, ưu đãi 40 triệu đồng, giúp giá khởi điểm về mức 709 triệu đồng, tốt nhất phân khúc C-SUV hiện nay. Với Mazda CX-30, hãng Nhật Bản hướng đến việc tạo chuẩn mực mới cho dòng SUV đô thị và gia đình trẻ, ngôn ngữ thiết kế Artful Design được phát triển theo khuynh hướng tối giản (Less is More) theo tinh thần mỹ học Nhật Bản. Để đạt được yếu tố trên, các nhà thiết kế đã dựa vào ba yếu tố Yohaku (vẻ đẹp của không gian trống), Sori (sự đĩnh đạc và cân đối của đường cong) và Utsuroi (sự hòa quyện của ánh sáng và bóng tối). Ngoài ra, nội thất sử dụng chất liệu cao cấp hơn, tích hợp gói an toàn i-Activsense.

Thiết kế thế hệ mới trên Mazda CX-3.

Các dòng SUV còn lại cũng được áp dụng triết lý tương tự, điểm khác biệt ở kích thước và mục đích sử dụng. Trong đó, CX-8 ở phân khúc SUV 7 chỗ, mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi cho gia đình. Điểm nhấn của mẫu xe này là bộ ghế da cao cấp, cửa sổ trời, điều hòa ba vùng độc lập... Xe cũng trang bị hệ thống an toàn i-Activsense. "Mazda kỳ vọng mỗi người ngồi trên xe sẽ có những trải nghiệm thú vị trong hành trình. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi mẫu xe Mazda có thể lay động được cảm xúc người lái, thức tỉnh giác quan, phản xạ tốt hơn và tạo sự phấn khích khi cầm lái", đại diện Mazda nói.

Các dòng Mazda SUV tại Việt Nam.