Mazda ra mắt CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 tới khách Việt

Mazda ra mắt CX-5, CX-60 và CX-90, với thay đổi về thiết kế, trang bị an toàn và tùy chọn hệ truyền động hybrid, bán ra vào 2026.

Ngày 11/12, Thaco giới thiệu loạt sản phẩm xe gầm cao Mazda mới đến thị trường Việt Nam, bao gồm CX-5, CX-60 và CX-90. Các mẫu xe này dự kiến bán ra vào 2026, trong đó CX-60 và CX-90 nhập khẩu, nguồn gốc CX-5 mới vẫn chưa được tiết lộ.

CX-5 2026: tinh chỉnh thiết kế, đơn giản hóa nội thất, tùy chọn hybrid

Mẫu gầm cao cỡ C bán chạy của thương hiệu Nhật trình làng thế giới vào giữa 2025. Thiết kế tổng thể và dáng xe không thay đổi nhiều so với trước, nhưng bộ nhận diện thương hiệu chỉnh sửa, bao gồm logo thiết kế phẳng ở mũi xe, logo phía sau được thay thế bằng hàng chữ "MAZDA". Ngoài ra, phần đèn trước lẫn đèn hậu được chỉnh sửa theo phong cách hiện đại, thanh mảnh hơn.

Thay đổi lớn nhất của CX-5 nằm ở nội thất, khi các nút bấm vật lý gần như đã được loại bỏ đáng kể, thay vào đó là màn hình, mang lại khoang lái tinh giản, hiện đại và chau chuốt hơn. Màn hình lái điện tử kích thước 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí là 15,6 inch cảm ứng, hầu hết các tác vụ điều chỉnh xe (ví dụ chỉnh điều hòa) đều được thực hiện thông qua phần màn hình này, hoặc điều khiển bằng giọng nói qua hệ thống Google Assistant. Khu vực cần số được giữ nguyên, nhưng loại bỏ núm xoay và các nút điều khiển vật lý.

CX-5 2026 trang bị động cơ SkyActivG 2.5 như thế hệ trước, công suất 187 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó là tùy chọn hệ truyền động mild hybrid, sử dụng động cơ e-SkyActiv 2.5, hỗ trợ tăng tốc nhanh, giảm độ trễ chân ga và tiếng ồn.

Về an toàn, thế hệ mới bổ sung túi khí ở đầu gối người lái, tổng là 7 túi khí, cùng các tính năng bổ sung trong hệ thống an toàn chủ động như giữ làn đường khẩn cấp Emergency Lane Keeping (ELK), xe sẽ tự động đánh lái khi gặp các tình huống nguy hiểm ví dụ có xe ở điểm mù, và hệ thống giám sát sự tập trung của tài xế.

CX-60 và CX-90: SUV nhập khẩu, dẫn động 4 bánh

CX-60 và CX-90 phát triển trên nền tảng Large Product Group của Mazda. Đây là nền tảng dành riêng cho các mẫu xe dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh, sử dụng động cơ đặt dọc. Kiến trúc này cho phép Mazda tối ưu phân bổ trọng lượng, cải thiện cảm giác lái và mở rộng không gian cho các hệ truyền động điện hóa như plug-in hybrid (PHEV) và mild-hybrid.

CX-60 là mẫu SUV cỡ D hai hàng ghế, trong khi CX-90 có ba hàng ghế và kích thước tổng thể lớn hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Khoang lái của hai mẫu SUV sử dụng giao diện điều khiển mới của Mazda, bao gồm màn hình lái và màn hình thông tin giải trí điện tử. Đặc biệt cụm nút bấm vật lý điều khiển các chức năng điều hòa, và cụm núm xoáy, nút bấm điều khiển màn hình thông tin giải trí vẫn được duy trì.

CX-60 trang bị động cơ e-SkyActiv 3.3 I6 tăng áp mild-hybrid, công suất 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm, hộp số tự động 8 cấp, hoặc tùy chọn hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ e-SkyActiv 2.5 I4, công suất 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, hộp số tự động 8 cấp, quãng đường di chuyển thuần điện 42 km.

CX-90 có cấu hình động cơ tương tự, nhưng công suất của phiên bản mild-hybrid được nâng lên thành 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cả hai xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, và hệ thống an toàn chủ động mới nhất của Mazda.

Cả ba mẫu SUV trên chưa được công bố giá bán, thời gian bán dự kiến của CX-5 là tháng 11/2026, CX-60 và CX-90 là tháng 4/2026. Thaco cho biết khi bán ra sẽ vẫn giữ CX-5 hiện tại và CX-5 mới. Các dòng CX "một số" gồm CX-5 và CX-8 sẽ định vị hướng tới khách hàng phổ thông, trong khi CX "hai số" gồm CX-60 và CX-90 hướng tới khách hàng cao cấp hơn. Về kích thước, thứ tự từ nhỏ tới lớn sẽ là CX-5 - CX-60 - CX-8 - CX-90.

Tại thị trường châu Âu, CX-60 có giá 40.000-60.000 Euro (46.800-70.200 USD). Tại thị trường Mỹ, CX-90 có giá 39.000-59.000 USD.

