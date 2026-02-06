Mazda MX-5: xe thể thao mui trần hai chỗ giá rẻ nhất tại Việt Nam

Mazda MX-5 là mẫu roadster hai chỗ của thương hiệu Nhật, dự kiến bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,359 tỷ đồng, nhận đặt cọc từ tháng 2 và giao hàng tháng 5. Xe có thiết kế nhỏ gọn, dẫn động cầu sau, tập trung vào trải nghiệm lái. MX-5 hiện là mẫu xe thể thao 2 chỗ bán chạy nhất thế giới, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe khác biệt so với các dòng sedan, SUV phổ thông.
Mazda MX-5 là mẫu roadster hai chỗ của thương hiệu Nhật, dự kiến bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,359 tỷ đồng, nhận đặt cọc từ tháng 2 và giao hàng tháng 5. Xe có thiết kế nhỏ gọn, dẫn động cầu sau, tập trung vào trải nghiệm lái. MX-5 hiện là mẫu xe thể thao 2 chỗ bán chạy nhất thế giới, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe khác biệt so với các dòng sedan, SUV phổ thông.
Phần đầu MX-5 mang phong cách thể thao rõ nét với nắp ca-pô dài, nhiều đường gân dập nổi, cùng đèn LED nhỏ gọn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Thiết kế mui thấp và rộng giúp cải thiện khí động học, tăng độ bám đường khi vận hành ở tốc độ cao.
Phần đầu MX-5 mang phong cách thể thao rõ nét với nắp ca-pô dài, nhiều đường gân dập nổi, cùng đèn LED nhỏ gọn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Thiết kế mui thấp và rộng giúp cải thiện khí động học, tăng độ bám đường khi vận hành ở tốc độ cao.
Phần đuôi xe gọn gàng với cụm đèn hậu tròn đặc trưng, ống xả kép và nắp cốp ngắn, kèm ăng-ten ở đuôi xe. Thiết kế ưu tiên sự đơn giản, không cầu kỳ.
Phần đuôi xe gọn gàng với cụm đèn hậu tròn đặc trưng, ống xả kép và nắp cốp ngắn, kèm ăng-ten ở đuôi xe. Thiết kế ưu tiên sự đơn giản, không cầu kỳ.
Nhìn từ bên hông, MX-5 có tỷ lệ đặc trưng của một mẫu roadster với khoang lái đặt lùi về phía sau, đầu và đuôi xe gọn. Cách bố trí này góp phần tạo phân bổ trọng lượng gần 50:50 giữa trục trước và sau, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ cân bằng của thân xe và phản hồi lái. Phiên bản nhập về thị trường Việt Nam dùng mui mềm, đóng hoặc mở bằng tay.
Xe có kích thước tổng thể 3.915 x 1.735 x 1.240 mm, trục cơ sở 2.312 chỗ, dẫn động cầu sau (RWD). Xe nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng B và C phổ biến tại Việt Nam.
Nhìn từ bên hông, MX-5 có tỷ lệ đặc trưng của một mẫu roadster với khoang lái đặt lùi về phía sau, đầu và đuôi xe gọn. Cách bố trí này góp phần tạo phân bổ trọng lượng gần 50:50 giữa trục trước và sau, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ cân bằng của thân xe và phản hồi lái. Phiên bản nhập về thị trường Việt Nam dùng mui mềm, đóng hoặc mở bằng tay.
Xe có kích thước tổng thể 3.915 x 1.735 x 1.240 mm, trục cơ sở 2.312 chỗ, dẫn động cầu sau (RWD). Xe nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng B và C phổ biến tại Việt Nam.
Khi mở mui, khoang lái của MX-5 không còn phần che phía trên, làm rõ bố cục hai chỗ và đặc trưng xe mui trần. Cấu hình này thường được sử dụng khi xe di chuyển ở tốc độ thấp hoặc trong điều kiện thời tiết phù hợp.
Khi mở mui, khoang lái của MX-5 không còn phần che phía trên, làm rõ bố cục hai chỗ và đặc trưng xe mui trần. Cấu hình này thường được sử dụng khi xe di chuyển ở tốc độ thấp hoặc trong điều kiện thời tiết phù hợp.
MX-5 trang bị hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập gồm tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau. Bộ lốp 205/45 R17 kết hợp phanh đĩa trước và sau.
MX-5 trang bị hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập gồm tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau. Bộ lốp 205/45 R17 kết hợp phanh đĩa trước và sau.
Cabin MX-5 được thiết kế xoay quanh người lái, bảng táp-lô tối giản, ít chi tiết trang trí. Các nút bấm vật lý và cụm điều khiển bố trí gọn, ưu tiên thao tác nhanh. Màn hình trung tâm 8,8 inch đặt cao, tách khỏi khu vực điều khiển chính.
Cabin MX-5 được thiết kế xoay quanh người lái, bảng táp-lô tối giản, ít chi tiết trang trí. Các nút bấm vật lý và cụm điều khiển bố trí gọn, ưu tiên thao tác nhanh. Màn hình trung tâm 8,8 inch đặt cao, tách khỏi khu vực điều khiển chính.
Vô-lăng ba chấu thiết kế đơn giản, phía sau là cụm đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử trung tâm, hiển thị các thông tin vận hành cơ bản như tốc độ, vòng tua và trạng thái xe.
Vô-lăng ba chấu thiết kế đơn giản, phía sau là cụm đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử trung tâm, hiển thị các thông tin vận hành cơ bản như tốc độ, vòng tua và trạng thái xe.
Cụm điều khiển trung tâm với cần số, phanh tay cơ, các nút vật lý cho điều hòa. Khách hàng sẽ được tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.
Xe trang bị động cơ 2.0 cho công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 205 Nm.
Cụm điều khiển trung tâm với cần số, phanh tay cơ, các nút vật lý cho điều hòa. Khách hàng sẽ được tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.
Xe trang bị động cơ 2.0 cho công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 205 Nm.
Ghế ngồi và nội thất bọc da Nappa màu sáng, thiết kế ôm lưng vừa phải, vị trí ngồi thấp. Cách bố trí này giúp hạ trọng tâm xe, tăng độ ổn định và nâng cao trải nghiệm lái thể thao.
Ghế ngồi và nội thất bọc da Nappa màu sáng, thiết kế ôm lưng vừa phải, vị trí ngồi thấp. Cách bố trí này giúp hạ trọng tâm xe, tăng độ ổn định và nâng cao trải nghiệm lái thể thao.
Tựa đầu ghế được tích hợp loa, cho phép người lái và hành khách nghe rõ nhạc ngay cả khi mở mui. Hệ thống loa trên MX-5 bao gồm 9 loa Bose.
Tựa đầu ghế được tích hợp loa, cho phép người lái và hành khách nghe rõ nhạc ngay cả khi mở mui. Hệ thống loa trên MX-5 bao gồm 9 loa Bose.
Khoang hành lý phía sau có dung tích khiêm tốn, chỉ đủ cho một vali nhỏ hoặc đồ cá nhân. Xe không được trang bị lốp dự phòng.
Với mức giá dự kiến 1,359 tỷ đồng, MX-5 hiện gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Phân khúc roadster hai chỗ ngồi vốn rất hiếm, chủ yếu xuất hiện ở các mẫu xe giá cao như Porsche 718 Boxster hay BMW Z4, trong khi các lựa chọn phổ thông gần như vắng bóng.
Khoang hành lý phía sau có dung tích khiêm tốn, chỉ đủ cho một vali nhỏ hoặc đồ cá nhân. Xe không được trang bị lốp dự phòng.
Với mức giá dự kiến 1,359 tỷ đồng, MX-5 hiện gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Phân khúc roadster hai chỗ ngồi vốn rất hiếm, chủ yếu xuất hiện ở các mẫu xe giá cao như Porsche 718 Boxster hay BMW Z4, trong khi các lựa chọn phổ thông gần như vắng bóng.
Hồ Tân