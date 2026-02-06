Mazda MX-5: xe thể thao mui trần hai chỗ giá rẻ nhất tại Việt Nam

Nhìn từ bên hông, MX-5 có tỷ lệ đặc trưng của một mẫu roadster với khoang lái đặt lùi về phía sau, đầu và đuôi xe gọn. Cách bố trí này góp phần tạo phân bổ trọng lượng gần 50:50 giữa trục trước và sau, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ cân bằng của thân xe và phản hồi lái. Phiên bản nhập về thị trường Việt Nam dùng mui mềm, đóng hoặc mở bằng tay.

Xe có kích thước tổng thể 3.915 x 1.735 x 1.240 mm, trục cơ sở 2.312 chỗ, dẫn động cầu sau (RWD). Xe nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng B và C phổ biến tại Việt Nam.