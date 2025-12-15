Mazda giới thiệu showroom Flagship đầu tiên và các sản phẩm cao cấp









Thaco Auto đưa vào hoạt động showroom Mazda Flagship đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, được khởi công đầu năm nay. Dự án này của Thaco Auto có tổng vốn đầu tư hơn 184 tỷ đồng, gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 11.500 m2, gồm các chức năng: trưng bày xe, khu dành cho gia đình, khu vực tổ chức sự kiện, xưởng dịch vụ 3 tầng. Showroom thiết kế dựa trên ý tưởng phát triển bởi GK Design Nhật Bản, Mazda Design Headquarters với triết lý "Connecting – Kết nối" làm trọng tâm. Hãng mô tả, thiết kế này hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, đô thị và tinh thần thương hiệu, mang những nét kiến trúc từ Việt Nam và Nhật Bản. Thiết kế bên ngoài showroom có hệ lam chắn nắng (louvers) bố trí nhiều góc độ khác nhau, tạo hiệu ứng bóng đổ thay đổi theo góc nhìn.

Không gian showroom Flagship Mazda tại TP HCM. Ảnh: Thaco Auto

Không gian cảnh quan được kiến tạo với mái hiên mở rộng, cây xanh và các khu vực chuyển tiếp liền mạch, giúp showroom là nơi trưng bày xe, trở thành một phần gắn kết với thành phố. "Vào ban đêm, ánh sáng nội thất tạo nên một diện mạo sống động và đầy cảm xúc", đại diện Thaco Auto nói. "Toàn bộ không gian được thiết kế để tạo ra nhiều góc nhìn độc đáo, khuyến khích khách hàng khám phá, tối ưu trải nghiệm, chúng tôi mong muốn showroom Mazda Flagship trở thành cầu nối giữa khách hàng và thương hiệu, giữa Việt Nam và Nhật Bản". Khu vực xưởng dịch vụ được thiết kế theo mô hình hiện đại, 3 tầng chức năng: sửa chữa nhanh, sửa chữa máy gầm, đồng sơn, tích hợp và ứng dụng số hóa. Khu vực này được kết nối liền mạch với các khu vực trưng bày bán xe, tiếp nhận dịch vụ và sửa chữa, chăm sóc xe nhằm tạo trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện.

Showroom Mazda Flagship được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người dùng Việt Nam và thương hiệu Nhật Bản. Ảnh: Thaco Auto

Đại diện Thaco Auto cho biết trong năm tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư thêm mới các showroom Mazda Flagship tại Việt Nam. Sau đó, mô hình này sẽ được triển khai tại Hà Nội, đồng thời hoàn thành chuyển đổi nhận diện thương hiệu Mazda mới trên toàn hệ thống trong năm 2027.

Tại sự kiện ra mắt showroom Mazda Flagship đầu tiên, Thaco Auto cũng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Mazda cao cấp mới, gồm các mẫu: CX-60, CX-90, CX-5 mới và MX-5.

Theo đó, CX-60 và CX-90 phát triển trên nền tảng Large Vehicle Platform của Mazda, sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, vị trí người lái được hãng này hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa, kết nối giữa xe và người sử dụng. Đây là nền tảng dành riêng cho các mẫu xe dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh, sử dụng động cơ đặt dọc. Kiến trúc này cho phép Mazda tối ưu phân bổ trọng lượng, cải thiện cảm giác lái và mở rộng không gian cho các hệ truyền động điện hóa như plug-in hybrid (PHEV) và mild-hybrid.

Mẫu SUV Mazda CX-90. Ảnh: Thaco Auto

CX-60 là mẫu SUV cỡ D hai hàng ghế, trong khi CX-90 có ba hàng ghế và kích thước tổng thể lớn hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Khoang lái của hai mẫu SUV sử dụng giao diện điều khiển mới của Mazda, bao gồm màn hình lái và màn hình thông tin giải trí điện tử. Đặc biệt cụm nút bấm vật lý điều khiển các chức năng điều hòa, và cụm núm xoáy, nút bấm điều khiển màn hình thông tin giải trí vẫn được duy trì. CX-60 và CX-90 trang bị động cơ SkyActiv 3.3 Turbo MHEV và 2.5 PHEV, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) ưu tiên dẫn động cầu sau và hệ thống treo được nâng cấp. Xe cũng tích hợp các công nghệ an toàn i-Activsense.

Các dòng xe Mazda tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Mazda CX-5 là dòng SUV thế hệ mới, ra mắt lần đầu tại thị trường châu Âu từ tháng 7, được hãng nâng cấp thiết kế và kích thước tổng thể. Nội thất hướng đến trải nghiệm rộng rãi, trang bị màn hình giải trí 15,6 inch, động cơ 2.5 kết hợp hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe trang bị hệ thống an toàn i-Activsense thế hệ mới, camera 360 độ với góc quan sát gầm, giúp nâng trải nghiệm sử dụng. Dự kiến Mazda CX-60 và CX-90 được nhập khẩu nguyên chiếc, bán ra và giao xe từ tháng 4/2026. Mazda CX-5 mới sẽ ra mắt chính thức, bán ra từ tháng 11/2026. Ngoài các dòng xe ra mắt tại sự kiện, đại diện Thaco Auto cho biết Mazda sẽ thúc đẩy doanh số các dòng xe đang kinh doanh, thông qua nội địa hóa sản phẩm, phát triển tùy chọn cá nhân hóa và đa dạng phụ kiện lifestyle nhằm tăng lựa chọn, giá trị cho người dùng. "Lễ khánh thành showroom Mazda Flagship đầu tiên và giới thiệu các sản phẩm Mazda cao cấp mới sẽ là bước tiếp nối cho sự phát triển vững mạnh của Mazda tại Việt Nam. Thaco Auto cam kết đồng hành tập đoàn Mazda, góp phần giữ vị thế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương hiệu", đại diện Thaco Auto nói.