Mazda CX-90 2.5 PHEV - biểu tượng mới của hãng Nhật Bản









Trong giai đoạn phát triển toàn cầu mới, đại diện Mazda cho biết, hãng xác định phân khúc SUV cỡ lớn cao cấp là bước đi chiến lược nhằm tái định vị thương hiệu theo hướng "Xe Nhật Bản cao cấp". Trong đó, CX-90 giữ vị thế là dòng SUV flagship, mở đầu cho thế hệ sản phẩm cao cấp mới, tập trung vào các thị trường chủ lực như Bắc Mỹ, Australia, đồng thời mở rộng sang các thị trường tăng trưởng tại khu vực ASEAN. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường trọng yếu, nằm trong nhóm có doanh số lớn của Mazda trên toàn cầu. Mazda cho biết, CX-90 không đơn thuần là sự mở rộng về kích thước hay trang bị, còn là nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn của hãng, có kiến trúc kỹ thuật hoàn toàn mới, công nghệ điện hóa, cùng triết lý chế tác cao cấp của Nhật Bản.

Người dùng và Mazda CX-90 ở thị trường quốc tế. Ảnh: Mazda

Theo Mazda, mẫu SUV CX-90 được phát triển dựa trên triết lý chế tác cao cấp Nhật Bản, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân Takumi, nhằm mang đến tinh thần thủ công, yếu tố được định hướng là DNA thương hiệu những năm gần đây.

Xe mang ý tưởng thiết kế Dignified Beauty, bước tiến mới của ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh giản, phù hợp vai trò SUV flagship của Mazda. Phần đầu xe dài, kết hợp kiến trúc đặt dọc giúp CX-90 gợi đến hình ảnh các dòng xe sang cổ điển. Bề mặt thân xe xử lý liền mạch, kết hợp sắc màu cao cấp Artisan Red Premium, ứng dụng công nghệ Takuminuri – mô phỏng thao tác sơn tay của nghệ nhân thủ công.

Điểm nhấn Mazda CX-90 phiên bản ở thị trường quốc tế. Ảnh: Mazda

"Mỗi mẫu xe Mazda đều mang một ý tưởng thiết kế riêng, trong đó CX-90 là hiện thân rõ nét nhất của triết lý Kodo ở phân khúc SUV cỡ lớn cao cấp", đại diện hãng nói. "Yếu tố chế tác Nhật Bản được thể hiện xuyên suốt quá trình phát triển, từ tạo hình mẫu đất sét, hoàn thiện xe thương mại đến lựa chọn từng chất liệu nội thất như da, kim loại, gỗ và đường chỉ may tỉ mỉ".

Bố trí không gian nội thất Mazda CX-90. Ảnh: Mazda

Khoang nội thất CX-90 được hoàn thiện theo tiêu chuẩn chế tác cao cấp của Mazda, với quy trình lựa chọn chất liệu, xử lý bề mặt, ướm thử và lắp ráp thủ công. Hãng này tuyển chọn chất liệu da Nappa cao cấp, xử lý nhằm giữ độ mềm mại tự nhiên, các đường khâu hoàn thiện thủ công mang tinh thần Nhật Bản. Chất liệu gỗ tự nhiên xuất hiện ở ốp cửa, khu vực điều khiển trung tâm, kết hợp các chi tiết kim loại chế tác tinh xảo. Đây là những yếu tố thường thấy ở các dòng xe hạng sang. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ lớn trang bị tiện nghi gồm: cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ... Một trong những điểm nhấn công nghệ trên CX-90 là hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh – Mazda Driver Personalization System, sử dụng camera nhận diện khuôn mặt người lái, xác định vị trí mắt, tự động điều chỉnh ghế ngồi, vô-lăng, màn hình HUD, gương chiếu hậu theo hồ sơ người dùng. Mazda cho rằng, cá nhân hóa trải nghiệm là yếu tố ngày càng quan trọng trong phân khúc cao cấp, khi người dùng kỳ vọng phương tiện không chỉ tiện nghi, mà còn thấu hiểu và thích ứng thói quen cá nhân.



Người lái trải nghiệm Mazda CX-90. Ảnh: Mazda

Bên cạnh đó, CX-90 được phát triển theo tiêu chuẩn an toàn 5 sao toàn cầu, đạt chứng nhận Top Safety Pick + từ IIHS (Mỹ). Theo hãng, xe sử dụng khung gầm với tỷ lệ thép cường lực cao, thép siêu cường đạt mức chịu lực đến 1.800 MPa tại khoang cabin hành khách và 1.300 MPa ở các khu vực chịu lực uốn cong. Xe trang bị 8 túi khí tiêu chuẩn cùng gói an toàn i-Activsense mới nhất.

Vô-lăng bọc da, tích hợp đa dạng nút bấm tinh chỉnh. Ảnh: Mazda

"Đội ngũ kỹ sư Mazda đã nỗ lực tạo ra những chiếc xe có khả năng vận hành tốt nhất, nghiên cứu phát triển công nghệ Skyactiv Technology, giúp cải thiện hiệu suất, tăng khả năng vận hành, làm cho mỗi chuyến đi trở nên thú vị hơn", đại diện hãng nói.

Theo đó, CX-90 được phát triển trên nền tảng Mazda Large Product Group – kiến trúc mới của hãng này, dành riêng cho các dòng SUV cỡ lớn, định vị cao cấp toàn cầu. Điểm cốt lõi của nền tảng này là bố trí động cơ và hộp số đặt dọc, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) ưu tiên cầu sau. Theo hãng, cấu trúc này giúp cải thiện phân bổ trọng lượng, tăng độ ổn định thân xe và mang lại phản hồi lái chính xác hơn, tương đồng cách tiếp cận của các dòng SUV hạng sang tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Chi tiết hệ thống khung, động cơ và hệ truyền động trên CX-90. Ảnh: Mazda

Trước đó, Mazda công bố mở rộng danh mục SUV toàn cầu từ năm 2021, với CX-60 là mẫu xe đầu tiên ứng dụng nền tảng Large Product Group (ra mắt năm 2022), sau đó tiếp tục mở rộng sang CX-70, CX-80 và CX-90. Trong đó, CX-90 là SUV 7 chỗ lớn và cao cấp nhất của Mazda, cấu hình ba hàng ghế nhằm tối ưu không gian sử dụng và trải nghiệm vận hành. Trên nền tảng kiến trúc mới, Mazda CX-90 trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), sử dụng pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh (50A – 355V), cho phép di chuyển hơn 42 km ở chế độ thuần điện (EV Mode).

Theo công bố của hãng này, pin được thiết kế với trọng lượng nhẹ, kết cấu chắc chắn và bố trí tối ưu dưới sàn nhằm hạ thấp trọng tâm, tăng độ ổn định thân xe, không ảnh hưởng không gian nội thất. "Cách bố trí này giúp CX-90 duy trì cảm giác lái cân bằng, đúng với triết lý Jinba-Ittai – sự hòa hợp giữa người lái và xe, vốn là nền tảng trong triết lý phát triển sản phẩm của Mazda", đại diện hãng nói.

Mazda CX-90 lăn bánh ở thị trường quốc tế. Ảnh: Mazda

Mazda cũng tinh chỉnh hệ thống PHEV trên các dòng CX "hai chữ số" như CX-60, CX-80 và CX-90 để tối ưu phản hồi chân ga và mô-men xoắn. Xe kết hợp động cơ xăng 2.5 và mô-tơ điện, cho công suất tối đa 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới. CX-90 trang bị 5 chế độ lái gồm: EV, Normal, Sport, Off-road và Towing. Trong đó, chế độ EV cho khả năng di chuyển phù hợp môi trường đô thị, sử dụng hàng ngày. Hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, kết hợp kiến trúc động cơ đặt dọc (Longitudinal Platform) giúp CX-90 đạt tỷ lệ phân bổ tải trọng gần mức 50:50, theo hãng công bố. Tại Việt Nam, CX-90 chỉ được phân phối với tùy chọn AWD. "Việc kết hợp kiến trúc dẫn động cầu sau với công nghệ PHEV nhằm nâng trải nghiệm lái, bước đi quan trọng trong lộ trình điện hóa, giúp CX-90 đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe tại các thị trường phát triển", đại diện Mazda nói. "Với CX-90, Mazda không chỉ giới thiệu một mẫu SUV cỡ lớn cao cấp, mà khẳng định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo – nơi giá trị sản phẩm được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến, chất lượng chế tác và trải nghiệm người dùng mang tính cảm xúc". Mazda CX-90 được giới thiệu và trưng bày tại showroom Mazda Flagship đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 12/2025, nhận đặt hàng từ ngày 29/1, giá bán khoảng 2,5 tỷ đồng. Xe dự kiến bàn giao từ tháng 5, đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km.