Mazda CX-5 thêm bản giá rẻ 699 triệu đồng

Mazda bổ sung lựa chọn CX-5 2.0 Deluxe với một số trang bị lược bỏ, từ 16/4.

Trong danh mục sản phẩm của Mazda, CX-5 có hai bản 2.0 Deluxe. Bản đã mở bán trước đây giá 749 triệu đồng, trong khi bản mới cũng với tên tương tự, lược bỏ các trang bị như thanh baga mui, ốp ống xả, cảnh báo áp suất lốp, giá 699 triệu đồng.

Các đại lý cho biết, Mazda CX-5 2.0 Deluxe bản "cắt option" dự kiến cuối tháng 4 mới có hàng. Hiện hãng khuyến mãi 10 triệu đồng, đưa giá bán xuống 689 triệu đồng. Trong khi bản Deluxe cũ ưu đãi 30 triệu, giá tại đại lý là 719 triệu đồng.

Một mẫu CX-5 tại đại lý Mazda ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Giá bán mới của CX-5 là 699-979 triệu đồng. Theo các nhân viên bán hàng, phiên bản mới mở rộng thêm nhóm khách ưu tiên chi phí ban đầu thấp. Đồng thời cải thiện sức cạnh tranh khi đối thủ số một về doanh số phân khúc (tính riêng 2025) là Ford Territory giảm giá bán lẻ 21-23 triệu, xuống mức 739-875 triệu đồng từ tháng 4.

Hiện Mazda CX-5 là mẫu xe cỡ C gầm cao có nhiều biến thể nhất trong phân khúc (8). Những đối thủ còn lại phần lớn có 3-4 tùy chọn cho khách lựa chọn.

CX-5 thế hệ mới được Thaco xác nhận mở bán vào cuối 2026. Các nhân viên bán hàng tại đại lý nói, xe nhiều khả năng định vị là bản cao cấp, mở bán song song với mẫu CX-5 hiện thời.

Doanh số CX-5 thống trị phân khúc 6 năm liên tiếp, từ 2020 đến nay. Sau quý I/2026, CX-5 bán 4.643 xe, tiếp tục ăn khách nhất phân khúc. Các vị trí thứ hai và ba lần lượt là VinFast VF 7 - 3.514 xe và Ford Territory - 3.411 xe.

Phạm Trung