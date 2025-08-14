Mazda CX-5 bổ sung trang bị mới, ưu đãi đến 40 triệu đồng

Mẫu SUV bổ sung chi tiết ngoại thất theo hướng thể thao, hãng áp dụng ưu đãi 40 triệu đồng trong tháng 8.

Việc bổ sung trang bị kèm ưu đãi được Mazda Việt Nam áp dụng cho CX-5 phiên bản Deluxe. Theo đó, xe có thêm baga mui và cản sau với thiết kế thể thao hơn, tạo điểm nhấn cá tính. Đi kèm đó, hãng áp dụng mức giảm 40 triệu đồng cho phiên bản này, đưa giá khởi điểm về mức 709 triệu đồng.

Mazda CX-5 Deluxe nhận ưu đãi 40 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Thaco Auto

Ưu đãi trên khiến CX-5 Deluxe là mẫu xe có giá bán khởi điểm tốt nhất phân khúc SUV cỡ C, tạo đà duy trì vị thế dẫn đầu doanh số. 7 tháng đầu năm nay, doanh số cộng dồn của CX-5 đạt mức 8.950 xe, tăng hơn 41% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 7, mẫu xe bán chạy nhất của Mazda đạt doanh số 1.586 xe.

CX-5 là mẫu SUV bán chạy hàng đầu phân khúc. Ảnh: Thaco Auto

Nửa đầu 2025, SUV cỡ C vẫn là phân khúc sôi động trên thị trường khi đạt doanh số 20.860 xe, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù CX-5 không giảm giá nhiều như các đối thủ, nhưng thiết kế hợp gu khách Việt, trang bị vừa đủ và nguồn hàng dồi dào khiến mẫu xe Mazda giữ vị thế khó xô đổ trong phân khúc. Thị phần của CX-5 chiếm khoảng 30% phân khúc này.

Nội thất Mazda CX-5. Ảnh: Thaco Auto

Mazda áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho CX-5, phân phối qua hệ thống hơn 110 showroom, xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Quang Anh