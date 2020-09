Mazda CX-5 bán chạy nhất phân khúc

Mazda CX-5 bán ra 1.063 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung, đứng thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 8/2020.

Mazda CX-5 thế hệ mới nhất tại Việt Nam.

SUV 5 chỗ của Mazda có bước tăng trưởng tốt về doanh số bán so với tháng trước tại Việt Nam. CX-5 vươn từ vị trí thứ 9 trong tháng 7, lên vị trí thứ 6 trong tháng 8, ở top 10 xe bán chạy nhất thị trường, doanh số 1.063 xe. Trong khi đó, đối thủ CR-V đạt doanh số 935 xe, đứng thứ 8. Hyundai Tucson bật khỏi top 10, doanh số bán 623 xe.

Sự vươn lên về doanh số của CX-5 được lý giải một phần bởi chính sách bán hàng linh hoạt từ nhà phân phối Thaco. Cụ thể, SUV Nhật được giảm giá niêm yết, khởi điểm từ 819 triệu đồng cho phiên bản động cơ 2.0, bản 2.5 khởi điểm từ 899 triệu đồng. Ngoài ra, việc ưu đãi giảm 50% trước bạ giúp người dùng có thể sở hữu xe với giá lăn bánh từ 880 triệu đồng.

Nội thất Mazda CX-5.

Tháng vừa qua, Thaco áp dụng chương trình vay mua xe đến 80%, khách trả trước từ 165 triệu đồng có thể sở hữu Mazda CX-5. Khách mua phiên bản cao cấp Signature Premium 2WD còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 11 triệu đồng.

Bên cạnh những ưu đãi và giảm giá cho người dùng, CX-5 hút khách Việt bằng ngoại thất bóng bảy, phù hợp cho cả nam giới và nữ giới. Xe được trang bị nhiều tính năng nổi trội như: ghế bọc da, cửa sổ chỉnh điện một chạm, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, cốp điện, 10 loa Bose, màn HUD, DVD, camera 360 độ...

Núm điều khiển hệ thống giải trí Mazda Connect.

Mazda CX-5 2.0 sở hữu động cơ SkyActiv-G, công suất 154 mã lực, sức kéo 200Nm. Phiên bản 2.5 có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD duy nhất trong phân khúc.

Hãng Nhật cung cấp cho CX-5 loạt trang bị an toàn hàng đầu phân khúc. Hệ thống an toàn thông minh i-Activsense trên CX-5 gồm: đèn chiếu sáng LED thông minh ALH, Cảnh báo điểm mù BSM, Cảnh báo lệch làn đường LDWS, Hỗ trợ giữ làn đường LAS, Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA. Tính năng GVC Plus có khả năng giúp CX-5 vào và thoát cua mượt mà hơn, sự ổn định cao hơn.

Về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, Mazda CX-5 gây sốt bởi thiết kế hướng nhiều đến sự trẻ trung, mượt mà, thứ "gia vị" mà thị trường khi đó còn thiếu. Phản ứng tích cực từ thị trường trong nước là một trong những lý do khiến Thaco nhanh chóng lắp ráp mẫu xe này, tạo nguồn cung dồi dào, đa dạng phiên bản hơn so với xe nhập khẩu. Đón đầu xu hướng chuộng xe đô thị gầm cao của người Việt, CX-5 nhanh chóng trở thành ngôi sao của thương hiệu, đặt nền tảng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Mazda, dưới thời Thaco.

Mazda CX-5 tại Việt Nam có 6 phiên bản tùy chọn, động cơ 2.0 hoặc 2.5, giá khởi điểm từ 819 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất giá 1,049 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Tuấn Vũ