Mazda CX-5 2026: Trau chuốt ngoại thất, tinh gọn nội thất

Mazda CX-5 2026 là thế hệ thứ ba của mẫu crossover cỡ C bán chạy, được hãng Nhật giới thiệu toàn cầu vào mùa hè năm 2025, với kế hoạch bán ra ở thị trường quốc tế trong năm 2026.
Kích thước dài x rộng x cao của CX-5 2026 là 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm). So với thế hệ trước, chiều dài cơ sở tăng 75 mm, chiều dài tổng thể tăng 140 mm, chiều rộng tăng 20 mm, chiều cao tăng 10-35 mm (tùy phiên bản). Những thay đổi này giúp không gian xe rộng hơn đáng kể, cải thiện độ rộng rãi của khoang hành lý và khoảng duỗi chân hàng ghế sau.
CX-5 2026 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mới, nổi bật với cụm đèn pha dạng xếp tầng. Lưới tản nhiệt lớn hơn, kết hợp cùng các chi tiết nhựa bóng tạo cảm giác bề thế. Những thay đổi này khiến phần đầu CX-5 mới trông hiện đại hơn.
Phần đuôi CX-5 2026 thiết kế gọn gàng, với cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ đàn anh CX-90. Logo truyền thống ở giữa đã được thay bằng dòng chữ "MAZDA" trải ngang trên cốp. Cản sau phối hai tông màu nhựa đen và nhựa bóng, kết hợp ống xả kép đặt đối xứng.
Khoang hành lý của rộng hơn, nhờ chiều sâu cốp tăng thêm 50 mm và chiều cao tăng 25 mm so với đời trước. Mép nâng đồ được hạ thấp 13 mm.
Khoang lái mang phong cách tối giản, ít nút bấm, với ghế bọc da thiết kế ôm người cùng các đường chỉ may nổi. Không gian phía trước rộng hơn nhờ trục cơ sở tăng, mang tư thế ngồi thoải mái cho người lái và hành khách.
Khoang lái được thiết kế hiện đại với màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch đặt nổi. Các tác vụ điều khiển xe được tích hợp vào màn hình cảm ứng này, đồng thời các nút vật lý bị loại bỏ.
Vô-lăng ba chấu kiểu mới với dòng chữ MAZDA tối giản. Cụm phím điều khiển hai bên được làm phẳng và gọn gàng hơn. Sau vô-lăng là cụm camera trong hệ thống giám sát độ tập trung của tài xế.
Màn hình lái điện tử 10,25 inch, cung cấp thông tin hỗ trợ lái nâng cao như hiển thị chi tiết các hệ thống ADAS (hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình radar), chỉ dẫn điều hướng, cuộc gọi và media. Màn hình cũng có thể tùy chỉnh chế độ hiển thị tối giản, chuyển đổi giao diện trực tiếp bằng các nút trên vô-lăng.
Màn hình thông tin giải trí sử dụng nền tảng Google, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, cho phép truy cập trực tiếp Google Maps, trợ lý ảo Google Assistant, cửa hàng ứng dụng Play mà không cần kết nối điện thoại. Dải phím chức năng cho điều hòa, media và điều hướng được đặt cố định ở cạnh dưới màn hình.
Khu vực cần số được giản lược, không còn núm xoay và các nút bấm vật lý điều khiển màn hình thông tin giải trí của thế hệ trước, thay vào đó chỉ còn phanh tay điện tử, nút bật tắt chế độ Auto Hold, và sạc không dây.
Hàng ghế sau của rộng rãi hơn nhờ chiều dài tổng thể và trục cơ sở tăng. Cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế sau được bố trí ở mặt sau bệ trung tâm, cùng nút bật tắt tính năng sưởi ghế và hai cổng sạc USB-C.
Phiên bản 2026 có hai tùy chọn động cơ, bao gồm SkyActivG 2.5, công suất 187 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó là tùy chọn hệ truyền động mild hybrid, sử dụng động cơ e-SkyActiv 2.5, hỗ trợ tăng tốc nhanh, giảm độ trễ chân ga và tiếng ồn.
CX-5 2026 dự kiến bán ra tại thị trường Việt Nam vào tháng 11/2026, giá và nguồn gốc CX-5 mới vẫn chưa được tiết lộ. Thaco cho biết khi bán ra sẽ vẫn giữ CX-5 hiện tại và CX-5 mới.
Hồ Tân