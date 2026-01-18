Mazda có thể sắp dừng sản xuất CX-3

Hãng xe Nhật Bản được cho là sẽ dừng sản xuất mẫu CX-3 trong tháng 3 và Mazda2 vào tháng 6.

Cả CX-3 và Mazda2 thế hệ hiện hành đã có mặt trên thị trường từ năm 2014, trải qua nhiều lần nâng cấp và điều chỉnh nhỏ hàng năm để giữ được vẻ hiện đại và duy trì sự cạnh tranh. Tuy nhiên, cả hai đều đã lỗi thời so với các dòng sản phẩm mới, về cả thiết kế lẫn công nghệ.

Theo một báo cáo từ trang tin Creative Trend của Nhật Bản, trích dẫn các tài liệu nội bộ của đại lý, Mazda có kế hoạch ngừng sản xuất cả Mazda2 và CX-3 trong năm 2026.

Theo đó, việc sản xuất CX-3 dự kiến kết thúc vào tháng 3, tiếp theo là Mazda2 vào tháng 6. Cho đến lúc đó, Mazda sẽ tiếp tục nhận đơn đặt hàng trong nước cho đến khi mỗi mẫu xe đạt chỉ tiêu cuối cùng. Sau đó, hàng tồn kho sẽ được bán cho đến khi hết hàng.

Một chiếc Mazda CX-3 tại Nhật Bản. Ảnh: LCR

Trước đó đã có nhiều thông tin về việc thương hiệu này rút hoàn toàn khỏi phân khúc xe cỡ nhỏ, nhưng kịch bản đó khó xảy ra. Dường như hãng đang có những kế hoạch khác.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho tương lai của Mazda2 là mẫu concept Vision X-Compact ra mắt tại Triển lãm ôtô Nhật Bản 2025. Mẫu concept có kiểu dáng hatchback hiện đại và các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

Vision X-Compact ngắn hơn Mazda2 hiện tại 255 mm. Nếu kích thước này được giữ nguyên khi đưa vào sản xuất, mẫu xe thấp cấp tiếp theo của Mazda có thể chuyển xuống phân khúc xe đô thị thay vì vẫn là một chiếc xe cỡ nhỏ truyền thống.

Nếu được sản xuất, mẫu xe mới có thể ra mắt vào năm 2027 với tư cách là mẫu thấp cấp mới của thương hiệu trên thị trường toàn cầu, dù kích thước nhỏ gọn sẽ khiến nó khó có thể được bán tại Mỹ.

Hatchback Mazda2 tại Nhật Bản. Ảnh: CG

Đối với CX-3, hiệu suất trên thị trường toàn cầu khá ổn định, cho thấy khả năng của việc phát triển một phiên bản kế nhiệm. Mazda đã hé lộ những gì có thể đến trong một buổi giới thiệu chính thức tại Thái Lan hồi đầu năm, nơi hai bản phác thảo thiết kế cho thấy một chiếc SUV cỡ nhỏ với dáng vẻ rộng hơn và tỷ lệ sắc nét hơn. Kiểu dáng dường như lấy cảm hứng từ CX-5 mới. Nếu được sản xuất, nó có thể sẽ nhắm đến các đối thủ như Toyota Yaris Cross và một loạt các mẫu SUV cỡ nhỏ đang phát triển từ các thương hiệu cạnh tranh.

Thực tế, thông tin về việc Mazda dừng sản xuất CX-3 và Mazda2 đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng 9 tháng trước. Những lý do được nêu như mẫu xe cũ, doanh số không nổi bật, và chiến lược sản phẩm mới của hãng.

Các mẫu xe mới được cho là sẽ hiện đại hơn và cạnh tranh tốt hơn trong thời đại mà các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đang áp dụng công nghệ hybrid/điện hóa nhiều hơn.

Mỹ Anh