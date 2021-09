Mazda BT-50 2021 chuyển mình trong thiết kế mới

Ngôn ngữ thiết kế Kodo phản ánh vẻ hiện đại, trẻ trung được Mazda áp dụng lên mẫu bán tải BT-50 thế hệ hoàn toàn mới.

Những năm gần đây, người dùng đã dần thay đổi quan niệm về xe bán tải chỉ dùng để chở hàng hóa. Ngoài mục đích công năng, các hãng đã không ngừng nâng cấp, tối ưu hóa về thiết kế, trang bị thêm tiện nghi cho dòng xe này.

Nắm bắt xu hướng, Mazda đã "khoác lớp áo mới" lên mẫu bán tải BT-50 hoàn toàn mới, nhằm phản ánh vẻ hiện đại, trẻ trung mà các dòng xe đô thị vẫn thường sở hữu. Đây là sự khởi đầu cho dải sản phẩm thế hệ mới, được hãng kỳ vọng phá vỡ quan niệm bán tải chỉ để chở hàng.

Thiết kế BT-50 lấy cảm hứng từ các mẫu SUV, tạo ra sự nhất quán trên toàn bộ dải sản phẩm của hãng xe Nhật. Ngôn ngữ thiết kế này là bước ngoặt, giúp các dòng sản phẩm của hãng trở nên bắt mắt, hào nhoáng hơn, áp dụng trên Mazda2, Mazda3, Mazda 6, CX-3, CX-5, CX-8... và mới đây nhất là Mazda BT-50.

Mazda BT-50 thế hệ mới tại Việt Nam.

Hầu hết các xe bán tải thường mang trên mình vẻ ngoài cứng cáp, vuông vức đúng theo công năng vốn có của dòng xe chuyên chở hàng hóa. BT-50 trở nên đặc biệt hơn nhờ được Mazda áp dụng ngôn ngữ thiết kế , thứ gần như không đối thủ nào sở hữu. Ở giai đoạn này, Mazda đã dịch chuyển Kodo theo khuynh hướng tối giản – "Less is More" đúng với tinh thần mỹ học Nhật Bản. Trong đó, ánh sáng và bóng tối là yếu tố then chốt, kiến tạo nên không gian trong các màn trình diễn kịch mặt nạ Noh truyền thống của người Nhật. Cảm hứng này đã được lồng ghép trong thiết kế của Mazda BT-50.

Cải tiến về thiết kế và tiện nghi qua từng thế hệ phát triển, Mazda đã kết hợp khéo léo giữa lợi thế của dòng SUV đa dụng và khả năng chuyên chở của xe bán tải. Ngoại thất Mazda BT-50 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn được đặt cao. Các thanh ngang to bản kết hợp cụm viền chrome tạo khối ba chiều đặc trưng thiết kế Mazda. Đèn chiếu sáng dạng mảnh, ống đèn pha được cách điệu hình trụ viền LED. Cụm đèn phía dưới tích hợp đèn báo rẽ, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù LED. Tất cả các phiên bản BT-50 đều có sẵn trang bị đèn chiếu sáng LED. Đèn hậu thiết kế dạng tròn.

Mazda BT-50 có lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Thân xe nổi bật với bộ vành hợp kim kích thước 18 inch, thiết kế nan to bản. Kính chiếu hậu có đèn báo rẽ, viền chrome đồng bộ với tay nắm cửa, tích hợp khóa thông minh. Cản sau có cảm biến, camera lùi được bố trí trên tay mở nắp thùng sau.

Ngoài thiết kế, hệ thống đèn chiếu sáng trên BT-50 hoàn toàn mới có chức năng bảo vệ bình điện. Công nghệ đèn chiếu sáng tự động bật tắt, gạt mưa tự động, kính lái có khả năng ngăn tia hồng ngoại, theo công bố của Thaco. Xe có chức năng đèn chờ dẫn đường Coming Home Light, giúp chiếu sáng không gian phía trước trong 30 giây sau khi khóa cửa và tắt máy.

Ở nội thất, dòng xe này cũng được trang bị theo hướng phục vụ cá nhân và gia đình hơn là vận chuyển hàng hóa. Hãng kỳ vọng có thể thay đổi quan niệm xe bán tải không chỉ dùng để chở hàng, mà còn mang đầy đủ tiện ích của dòng xe đô thị. Cụm đồng hồ phía người lái dạng đối xứng, có màn hình đa thông tin 4,2 inch. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, độ phân giải HD với đa dạng cổng kết nối, tích hợp Apple CarPlay. Dàn âm thanh 8 loa. Điều hòa tự động hai vùng độc lập có tính năng lọc phấn hoa. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Gương trang điểm tích hợp đèn chiếu sáng. Chìa khóa thông minh...

Nội thất Mazda BT-50 thế hệ mới.

Đại diện Mazda cho biết, ghế ngồi trên BT-50 được áp dụng thiết kế tiên tiến nhất của hệ thống SkyActiv-Vehicle Architecture, kết cấu tựa lưng phân bổ đồng đều áp lực và ôm khít cơ thể. Xe cũng có hệ thống nhắc dây đeo an toàn cho bốn vị trí ngồi.

Cả bốn phiên bản Mazda BT-50 thế hệ mới tại Việt Nam đều sử dụng động cơ diesel 1.9, công suất 148 mã lực và sức kéo 350 Nm. Hộp số 6 cấp, tùy chọn loại tự động hoặc số sàn. Đặc biệt, hộp số tự động này có khả năng "học" theo phong cách lái, có thể giúp tối ưu điều khiển hộp số theo ý chủ nhân. Hệ khung gầm của BT-50 mới rộng hơn, tăng tỷ lệ thép cường lực, độ cứng tăng 20% so với phiên bản cũ. Hệ thống cách âm trên xe cũng được nâng cấp.

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như ABS, DSC, cảm biến đỗ xe trước/ sau, hỗ trợ xuống dốc HDC, 7 túi khí, camera lùi... BT-50 mới còn có cảnh báo điểm mù BSM với cảm biến radar sau và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Hệ thống phanh được nâng cấp so với phiên bản trước.

Giá bán bốn phiên bản Mazda BT-50 thế hệ mới tại Việt Nam như sau:

Phiên bản Giá bán AT Premium 4x4 849 AT Luxury 4x2 789 AT 4x4 709 MT 4x2 659

*Đơn vị: triệu đồng. Đã bao gồm VAT.

"Phiên bản Premium 4x4 cao cấp nhất dành cho các khách hàng có nhu cầu trải nghiệm công nghệ. Phiên bản Luxury 4x2 hướng đến khách hàng đề cao tính tiện nghi và an toàn. Phiên bản AT phù hợp với khách hàng gia đình cùng đầy đủ tiện nghi như một chiếc xe du lịch. Với những khách hàng kinh doanh dịch vụ thì phiên bản MT là lựa chọn hợp lý", đại diện Thaco chia sẻ.

Hiện Thaco đang áp dụng chương trình ưu đãi 20 triệu đồng dành cho những khách hàng đầu tiên sở hữu Mazda BT-50 hoàn toàn mới. Hãng cũng áp dụng chương trình vay mua xe, người dùng cần trả trước từ 132 triệu đồng để nhận xe (chưa bao gồm thuế phí, áp dụng theo từng khu vực).

Tuấn Vũ (Ảnh: Thaco)