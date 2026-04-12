Mayweather nguy cơ bị tịch biên tài sản vì nợ thuế

Tay đấm bất bại Floyd Mayweather Jr đối mặt nguy cơ bị tịch biên tài sản sau khi bị cơ quan thuế Mỹ áp khoản truy thu 7,3 triệu USD.

Theo hồ sơ được Sở thuế Mỹ (IRS) nộp tại Las Vegas tháng 3/2026, Mayweather đang bị chính phủ đặt quyền đòi nợ lên tài sản cá nhân (tax lien), liên quan các khoản thuế chưa thanh toán trong năm 2018 và 2023. Đại diện pháp lý của cựu võ sĩ từ chối bình luận.

Với "tax lien", chính phủ Mỹ có thể yêu cầu ưu tiên thanh toán từ tài sản của Mayweather, đồng thời hạn chế khả năng chuyển nhượng, mua bán. Nếu khoản nợ tiếp tục kéo dài, biện pháp này có thể thành tịch biên tài sản.

Đây không phải lần đầu Mayweather vướng rắc rối với cơ quan thuế. Trước đó, ông từng bị áp "lien" 22,5 triệu USD năm 2015 và 7,2 triệu USD năm 2010. Dù các khoản nợ cũ đã được xử lý theo thời gian, việc liên tục bị truy thu cho thấy vấn đề lặp lại trong quản lý thuế của võ sĩ sinh năm 1977.

Võ sĩ Floyd Mayweather Jr. giơ tay trong buổi họp báo trước trận đấu biểu diễn với John Gotti III tại Mexico City, Mexico, ngày 23/8/2024. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, tình hình tài chính của Mayweather không còn ổn định như trước, dù ông từng kiếm khoảng 1,1 tỷ đến 1,4 tỷ USD trong sự nghiệp. Ngoài khoản nợ thuế, tay đấm bất bại còn đối mặt nguy cơ mất một số bất động sản do chậm thanh toán nghĩa vụ tài chính, cũng như các vụ kiện liên quan đến hóa đơn chưa trả cho hàng xa xỉ như đồng hồ và trang sức. Mayweather cũng bị Logan Paul cáo buộc chưa thanh toán khoảng 1,5 triệu USD từ trận đấu biểu diễn năm 2021.

Ở chiều ngược lại, Mayweather vẫn khẳng định vị thế tài chính thông qua các thương vụ đầu tư và tuyên bố sở hữu khối tài sản lớn. Năm ngoái, ông đăng video cho biết đã mua 62 tòa nhà với hơn 1.000 căn hộ tại khu Manhattan, New York, với tổng giá trị khoảng 402 triệu USD. Võ sĩ này nói các bất động sản sẽ mang lại nguồn thu cho thuê hàng triệu USD mỗi tháng, dù những con số này chưa được kiểm chứng.

Những động thái gần đây của Mayweather phần nào phản ánh nhu cầu tạo dòng tiền. Tháng 2/2026, ông kiện đối tác truyền hình cũ Showtime, đòi bồi thường 340 triệu USD với cáo buộc chiếm dụng doanh thu từ một hợp đồng phát sóng năm 2013. Phía Showtime phủ nhận các cáo buộc này.

Không lâu sau, Mayweather tuyên bố trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau gần 9 năm giải nghệ. Ông dự kiến tái đấu Manny Pacquiao vào tháng 9/2026 tại Las Vegas, dù thông tin về tính chất trận đấu vẫn chưa thống nhất giữa hai bên. Trước đó, Mayweather cũng lên lịch các trận biểu diễn với Mike Tyson và võ sĩ kickboxing Mike Zambidis tại châu Phi và châu Âu. Mỗi lần thượng đài của ông thường mang lại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD từ bán vé và bản quyền truyền hình.

Tuy nhiên, áp lực tài chính không chỉ đến từ thu nhập, mà còn từ cấu trúc chi tiêu và đầu tư. Mayweather nổi tiếng với lối sống xa hoa, sở hữu máy bay riêng, nhiều siêu xe và bất động sản cao cấp. Một số tài sản được cho là đã được bán trong thời gian gần đây, bao gồm máy bay Air Mayweather và các bất động sản tại Beverly Hills và Miami.

Hoàng An (theo Ring, Black Enterprise)