Máy tính lượng tử Google giải phép tính 47 năm trong chớp mắt

Google phát triển máy tính lượng tử có thể lập tức thực hiện phép tính mà siêu máy tính tốt nhất hiện nay mất tới 47 năm.

Nhóm nghiên cứu Google phát triển công nghệ vượt ngoài khả năng của siêu máy tính hiện nay. Ảnh: Google Quantum AI/PA

Bài báo của các nhà nghiên cứu ở Google cho biết công nghệ mới nhất của công ty vượt ngoài khả năng của siêu máy tính cổ điển hiện nay, Telegraph hôm 3/7 đưa tin. Theo họ, công nghệ dựa vào trạng thái đặc biệt của vật lý lượng tử, có thể tạo ra những cỗ máy siêu mạnh để đối phó biến đổi khí hậu và sản xuất các loại thuốc đột phá.

Cách đây 4 năm, Google trở thành công ty đầu tiên đạt "ưu thế lượng tử", cột mốc mà tại đó máy tính lượng tử có thể thực hiện một phép tính mà không máy tính kỹ thuật số nào làm được trong thời gian hợp lý. Tại thời điểm đó, một số ý kiến cho rằng Google đang phóng đại khác biệt giữa máy tính lượng tử và siêu máy tính thông thường. Tuy nhiên, bài báo của công ty mang tên Phase Transition in Random Circuit Sampling đăng trên cơ sở dữ liệu ArXiv, mô tả thiết bị có thể kết thúc cuộc tranh luận.

Trong khi cỗ máy năm 2019 có 53 qubit (đơn vị thông tin lượng tử cơ bản), máy tính thế hệ mới có 70 qubit. Việc tăng thêm qubit giúp cải thiện sức mạnh của máy tính lượng tử theo cấp số nhân, có nghĩa cỗ máy mạnh gấp 241 triệu lần so với phiên bản năm 2019. Theo nhóm nghiên cứu, Frontier, siêu máy tính hàng đầu thế giới, mất 6,18 giây để giải một phép tính từ cỗ máy 53 qubit của Google. So với phiên bản mới nhất, thời gian đó tăng lên 47,2 năm. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết máy tính lượng tử mới nhất của họ mạnh hơn so với cỗ máy của Trung Quốc.

Theo Google, máy tính lượng tử lớn hơn có thể kiểm soát nhiễu lượng tử, rối loạn đe dọa làm gián đoạn trạng thái mong manh của qubit, để tiếp tục tính toán. Tuy nhiên, Sebastian Weidt, giám đốc điều hành công ty Universal Quantum ở Brighton, nhấn mạnh máy tính lượng tử cần thể hiện nhiều chức năng thực tế hơn. "Đây là một minh chứng rất tốt về lợi thế lượng tử. Tuy nhiên, thuật toán họ sử dụng không thực sự có ứng dụng thực tiễn. Chúng ta phải tiến tới kỷ nguyên máy tính lượng tử nhiều qubit bắt đầu cung cấp giá trị cho xã hội theo cách máy tính cổ điển không bao giờ làm được", Weidt nói.

An Khang (Theo Telegraph)