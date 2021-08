Máy tính bảng Huawei hỗ trợ thao tác làm việc từ xa

Huawei có nhiều dòng máy tính bảng với tính năng hữu ích cho nhu cầu làm việc từ xa, học tập, giải trí... như tích hợp bàn phím, hiệu năng mạnh, pin lớn…

Các chuyên gia dự báo đến năm 2025, xu hướng công việc giao thoa (hybrid work), nơi người lao động có thể làm việc 2-3 ngày trong tuần từ xa sẽ trở nên phổ biến. Điều này không có gì bất ngờ khi họp trực tuyến, giải quyết công việc qua Internet, tuyển dụng từ xa... đang ngày càng quen thuộc. Doanh số của các sản phẩm như bàn ghế làm việc tại nhà hay máy tính bảng hỗ trợ công việc tăng lên, cho thấy giới trẻ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này.

Nhiều hãng công nghệ bắt kịp xu thế này để phát triển các sản phẩm với tính năng tối ưu hóa quá trình làm việc từ xa. Đơn cử như các dòng máy tính bảng của Huawei.

Xử lý công việc

Các mẫu máy tính bảng tích hợp bàn phím như Huawei MatePad Pro có thể dùng soạn thảo email, thực hiện tác vụ văn phòng tại mọi địa điểm từ nhà riêng đến quán cà phê. Chip xử lý Kirin với hiệu năng mạnh và viên pin 7.250 mAh giúp công việc trơn tru. Các bạn trẻ làm nghề thiết kế, sáng tạo nội dung có thể dùng bút M-pencil trên MatePad Pro để ghi chép nhanh ý tưởng, không cần mang thêm sổ bút. Những buổi họp trực tuyến cũng được nâng cao chất lượng thông qua màn hình 2K FullView cùng hệ thống âm thanh 3D.

Người dùng có thể xử lý công việc ở mọi địa điểm.

Học tập chủ động

Gen Z đang ngày càng chủ động hơn trong việc nâng cao năng lực bản thân. Khi đã quen với việc học trực tuyến và đào tạo từ xa, hình thức này sẽ trở thành phương thức được giới trẻ ưu tiên.

Huawei MatePad Pro là một trong những lựa chọn, đáp ứng cùng nhiều nhu cầu như tiện lợi để mang đi học ở trường, có thể thay thế vở bút và cho trải nghiệm học trực tuyến tốt. Giới trẻ có thể dùng bút M-pencil để đánh thức thiết bị và ghi chú nhanh, sử dụng chế độ máy tính trên thiết bị để soạn thảo bài thuyết trình...

Các thiết bị có chế độ dành riêng cho trẻ em như MatePad T 10s và MatePad T 8 phù hợp người dùng nhỏ tuổi ở cấp độ mầm non, tiểu học.

Máy tính bảng giúp việc mang theo bên mình dễ dàng hơn.

Giải trí tại gia

thân nhiều hơn. Nhiều hoạt động giải trí như xem phim, đọc sách, trò chuyện trực tuyến cùng bạn bè, trồng cây... trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Đây cũng là lúc các thiết bị công nghệ phát huy tối đa vai trò.

Sở hữu màn hình lớn hơn và trọng lượng nhẹ, máy tính bảng được nhiều người lựa chọn làm thiết bị giải trí. Nổi bật, Huawei Matepad, Huawei MatePad T 10s và MatePad T 8 có cấu hình mạnh, màn hình tràn cạnh, chế độ bảo vệ mắt, pin lớn... kèm mức giá hợp lý là lựa chọn của nhiều người trẻ.

Các sản phẩm máy tính bảng của hãng đều tích hợp kho ứng dụng Huawei AppGallery với nhiều tiện ích như: Shopee, Momo, Mocha, OCB OMNI, VTV Cab ON, Doc Bao 24h - Bao moi, Tin moi lien tuc 24 gio, 365 Món Ngon Mỗi Ngày... Các ứng dụng học tập và giải trí hàng ngày cũng có sẵn gồm: Monkey Junior, Learn Korean Offline, Rise of the Kings...

Các hoạt động giải trí giúp người trẻ có thêm năng lượng tích cực.

Minh Huy