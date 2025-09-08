Máy tính bảng Galaxy Tab S11 có giá từ 21 triệu đồng

Samsung bán hai model Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm lần lượt 20,99 triệu và 34,99 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với dòng iPad Pro của Apple.
Máy sử dụng thiết kế phẳng giống thế hệ trước, điểm thay đổi đầu tiên là bỏ dải từ để gắn bút S Pen ở mặt sau, chuyển sang gắn bút trên cạnh trên giống các đối thủ. Phiên bản Ultra giảm độ mỏng xuống còn 5,1 mm tương đương iPad Pro M4 13 inch, mẫu tablet mỏng nhất trên thị trường. Tuy nhiên, thiết kế quá mỏng cho cảm giác cầm không dễ chịu nếu không sử dụng case bảo vệ. Điểm nổi trội của máy tính bảng Samsung là khả năng chống nước IP68.
Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120 Hz, kích cỡ lần lượt 11 và 14,6 inch. Phiên bản Ultra là tablet có màn hình lớn nhất hiện nay trên thị trường, được trang bị thêm lớp phủ chống chói giúp hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng mạnh.
Điểm thay đổi trong thiết kế màn hình là cả hai đều dùng máy ảnh selfie giọt nước với độ phân giải 12 megapixel, thay vì mẫu Ultra dùng màn hình tai thỏ với hai camera như trên dòng Galaxy Tab S10. Màn hình kích thước lớn giúp người dùng có trải nghiệm đa nhiệm tốt.
Bút S Pen được thiết kế lại, chuyển sang dạng lục giác thay vì tròn, đồng thời kích thước nhỏ gọn hơn, chỉ như một bút chì thông thường, cho trải nghiệm cầm và sử dụng thuận tiện, thoải mái hơn.
Tuy nhiên, Samsung chưa trang bị công nghệ lớp phủ nhám cho màn hình giống Apple hay Huawei nên cảm giác viết, vẽ chưa bằng. Bù lại, bút S Pen có các tính năng tiện dụng hơn như Air Command cho phép truy cập nhanh bộ công cụ Galaxy AI, Quick Tools để điều chỉnh nhanh khi vẽ, hay Sticky Note tạo ghi chú nhanh mà không cần thoát khỏi ứng dụng đang sử dụng.
Bàn phím Book Cover thế hệ mới với kích thước phím lớn, hành trình dài cho cảm giác gõ tốt, có phím tắt AI giúp truy cập các ứng dụng AI của máy, hay Gemini nhanh hơn. Tuy nhiên, điểm trừ là Samsung bỏ đi TouchPad.
Samsung cũng cải tiến phần mềm để dòng Galaxy Tab S thế hệ mới hỗ trợ tốt cho công việc. Chế độ DeX giúp người dùng xuất giao diện DeX ra màn hình ngoài để sử dụng song song, có thể vừa xem tài liệu trên tablet vừa trình chiếu bài thuyết trình trên màn hình ngoài. Với bộ công cụ Galaxy AI hỗ trợ Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, khoanh tròn tìm kiếm và dịch trực tiếp, Samsung là hãng đang trang bị nhiều tính năng AI nhất trên tablet hiện nay.
Tablet mới được nâng cấp chip lên Dimensity 9400+, sản xuất theo quy trình 3 nm. Chip mạnh hơn 24% về CPU, 27% về GPU và 33% về NPU so với bản tiền nhiệm. Model tiêu chuẩn có RAM 12 GB và hai phiên bản bộ nhớ trong 128 và 256 GB, còn bản Ultra là RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB và RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB.
Tablet của Samsung có khả năng mở rộng bộ nhớ tối đa 2 TB bằng thẻ nhớ SSD. Cấu hình máy đáp ứng tốt tất cả nhu cầu người dùng, đặc biệt ở khả năng xử lý AI.
Galaxy Tab S11 Ultra trang bị pin 11.600 mAh, còn Tab S11 là 8.400 mAh. Hai model đều hỗ trợ sạc nhanh 45 W. Samsung chỉ bán ra phiên bản có kết nối 5G với một sim vật lý và esim.
