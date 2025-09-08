Máy tính bảng Galaxy Tab S11 có giá từ 21 triệu đồng

Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120 Hz, kích cỡ lần lượt 11 và 14,6 inch. Phiên bản Ultra là tablet có màn hình lớn nhất hiện nay trên thị trường, được trang bị thêm lớp phủ chống chói giúp hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng mạnh.

Điểm thay đổi trong thiết kế màn hình là cả hai đều dùng máy ảnh selfie giọt nước với độ phân giải 12 megapixel, thay vì mẫu Ultra dùng màn hình tai thỏ với hai camera như trên dòng Galaxy Tab S10. Màn hình kích thước lớn giúp người dùng có trải nghiệm đa nhiệm tốt.