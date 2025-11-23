Máy tính bảng dùng tản nhiệt buồng hơi

Astra là sản phẩm tiếp theo trong hệ sinh thái thiết bị chơi game của RedMagic được đưa về Việt Nam sau loạt smartphone. Đây cũng là dòng máy tính bảng thứ hai (sau Nova) của thương hiệu này, nhưng kích thước nhỏ hơn và hướng tới nhu cầu về một mẫu máy gọn nhẹ, tối ưu cho khả năng chơi game di động.
Ra mắt vào tháng 6, thiết bị vừa được bán tại Việt Nam với giá từ 16 triệu đồng, cùng phân khúc với iPad Air M3, iPad mini 7, Galaxy Tab S10SE. Sản phẩm đặc biệt ở việc dùng màn hình 9 inch cùng cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite cao cấp được làm mát bằng buồng hơi, màn hình 165 Hz, ngoại hình với hệ thống đèn đậm chất game thủ.
Máy tính bảng của RedMagic tạo ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy nhờ dải trang trí trong suốt, đặt ngang đỉnh máy. Đây là nơi phô diễn các họa tiết như mạch điện cùng và đèn RGB phát sáng tại một số chi tiết. Thiết kế mang màu sắc gaming rõ rệt, gần như không lẫn với bất kỳ tablet nào trên thị trường. Phần thân còn lại được phủ nhám, cho cảm giác cầm chắc tay và ít bám mồ hôi. Người dùng có hai lựa chọn màu trắng hoặc đen.
Quạt là một trong những trang bị tản nhiệt độc đáo của Astra, cùng với kim loại lỏng và buồng hơi kép. Nhà sản xuất cho biết buồng hơi kép này được đặt ở hai mặt của chip giống như kẹp "sandwich", giúp tăng hiệu quả tản nhiệt. Ngoài ra, nhiệt lượng từ chip khi sẽ được quạt đẩy qua bộ tản nhiệt kim loại lỏng (Liquid Metal) chạy vòng quanh thân máy, giúp thiết bị mát đều. Hãng cho biết các trang bị tản nhiệt này giúp chip có thể giảm 5 độ C.
Khi chơi game, Astra tự động bật quạt với tốc độ 20.000 vòng/phút, êm và không gây ra bất cứ tiếng động hay rung lắc. Thực tế thử chơi game trong khoảng 2-3 giờ, thiết bị nóng lên không đáng kể, ấm đều thay vì tập trung vào một khu vực nào đó.
Phía mặt sau phẳng hoàn toàn, không lồi camera, giúp máy đặt trên bàn ổn định khi chơi game. Dải kính trong suốt phía trên là điểm nhấn nhưng cũng là nơi dễ bám dấu tay, có thể xước nếu không có biện pháp bảo vệ.
Việc đặt quạt dưới lớp kính tạo nên một cụm giống như camera kép ở mặt lưng, nhưng bắt mắt hơn nhờ đèn LED nhiều màu. Camera không phải trang bị quá quan trọng trên một chiếc máy tính bảng, tuy nhiên hãng cũng trang bị cho máy camera với độ phân giải 13 megapixel, đèn flash, với chất lượng ảnh ở mức khá.
Thiết bị chạy RedMagicOS 10, trên nền tảng Android 15 và được cài sẵn một số phần mềm tối ưu trải nghiệm game, phần mềm văn phòng WPS và tích hợp Gemini của Google.
Ở mặt trước, màn hình 9,06 inch của Astra là một kích thước hiếm trên thị trường. Máy sử dụng tấm nền OLED, độ phân giải 2.4K (2.400 x 1.504 pixel). Việc sử dụng màn hình này mang lại màu sắc rực và chiều sâu tốt, hỗ trợ hiển thị rõ ràng cả trong game lẫn các ứng dụng thường ngày như mạng xã hội, video hay văn bản. Độ sáng tối đa 1.600 nit cũng cho phép người dùng có thể sử dụng dễ dàng ở những nơi ánh sáng mạnh. Tuy nhiên với màn hình bóng, máy có khả năng hiển thị tốt nhất nếu nhìn thẳng, dễ lóa khi thay đổi góc nhìn.
Webcam đặt chính giữa cạnh dài, vị trí thuận lợi cho gọi video theo chiều ngang và không bị che nếu người dùng cầm máy sử dụng. Camera này có độ phân giải 9 megapixel, cho chất lượng vừa phải, đủ rõ trong các cuộc họp online hoặc livestream.
Astra có cách bố trí nút bấm và cổng kết nối khá đặc trưng cho một thiết bị chơi game nhỏ gọn. Các thành phần quan trọng được tập trung vào ba cạnh, như cụm loa stereo, phím nguồn, cổng USB-C và nút gạt chuyển sang chế độ game. Trong đó cổng USB-C được đặt lệch sang một góc. Cách thiết kế này giúp người dùng có thể cầm thoải mái hơn, không bị vướng dây khi vừa dùng vừa gắn thiết bị ngoại vi.
Hệ thống loa kép được đặt ở chính giữa hai cạnh, cho âm thanh lớn, chất lượng khá. Tuy nhiên người dùng có thể gặp tình trạng loa bị tay che lại khi chơi game. Một điểm trừ là thiết bị không hỗ trợ cổng tai nghe 3,5 mm, buộc người dùng phải sử dụng tai nghe không dây trong trường hợp cần âm thanh chất lượng cao.
Nút gạt màu đỏ là đặc trưng trên các smartphone RedMagic, cũng có trên Astra. Mặc định, đây là nút kích hoạt không gian trò chơi của máy, nhưng cũng cho phép người dùng có thể gán các chức năng cần thao tác nhanh như bật camera, đèn flash, chế độ im lặng.
Tổng thể, hệ thống nút bấm trên Astra được hoàn thiện tốt, bố trí hợp lý cho nhu cầu chơi game, dù vẫn còn một số chi tiết cần chú ý để tránh ảnh hưởng tới trải nghiệm cầm nắm. Ngoài ra, thiết bị không có khay SIM, đồng nghĩa người dùng không thể sử dụng mạng di động 4G hoặc 5G. Việc này khiến Astra kém linh hoạt hơn khi chơi game hoặc làm việc bên ngoài, đặc biệt với những ai đã quen chơi trên smartphone gaming có kết nối ổn định mọi lúc.
Với kích thước này, Astra cho cảm giác cầm chơi game tốt khi có thể dễ dàng thao tác bằng một tay. Máy nặng 370 gam, cao hơn đáng kể so với mức gần 300 gam của iPad mini, nhưng bù lại cảm giác cầm tốt, chắc chắn. Màn hình OLED thể hiện tốt khi chơi các game có màu sắc rực rỡ và nhiều chuyển cảnh.
Với chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12-16 GB cùng các thành phần tối ưu khả năng chơi game bằng AI, đi kèm RAM và chip nhớ chuẩn tiên tiến là LPDDR5T và UFS 4.1 Pro, Astra không gặp khó khăn với bất cứ game di động nào hiện nay. Phần lớn các game nổi tiếng như Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, League of Legends cũng được tối ưu hiển thị cho màn hình này, trong đó Minecraft có thể đạt mức tối đa 165 Hz, trong khi các game còn lại có thể đạt 120-144 Hz. Với tần số quét cao, thao tác xoay góc nhìn hay di chuyển nhân vật diễn ra mượt, không thấy hiện tượng bóng mờ, đồng thời có thể tạo lợi thế trong các trò chơi cần thao tác nhanh.
Điểm hạn chế là diện tích hiển thị nhỏ đôi lúc khiến các nút điều khiển trong game dồn sát nhau, đặc biệt với những tựa game có nhiều biểu tượng hoặc bản đồ chi tiết. Người mới có thể mất thời gian để làm quen bố cục nút.
Trong quá trình thử nghiệm, máy tụt khoảng 10-12% pin sau một giờ chơi game liên tục ở thiết lập đồ họa cao. Với pin 8.200 mAh, con số này tương đương 7-8 giờ chơi ở mức tải trung bình. Đây là thời lượng pin khá đối với một chiếc máy có cấu hình và màn hình đều đòi hỏi nhiều năng lượng. Khi dùng vào các tác vụ nhẹ như xem video, lướt web, thời lượng còn kéo dài hơn, dù mức chênh lệch không quá lớn nếu màn hình để 165 Hz. Tuy vậy, tốc độ sạc lại chưa thực sự ấn tượng. Máy cần hơn 70 phút để sạc đầy từ 0%, đòi hỏi người dùng cần chuẩn bị sẵn pin trước mỗi trận đấu dài.
Trong tầm giá 15-20 triệu đồng, người dùng hiện có nhiều lựa chọn máy tính bảng, từ Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Tuy nhiên sản phẩm từ RedMagic độc đáo ở ngoại hình đậm chất game thủ, hệ thống tản nhiệt hiệu quả cao cùng cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu chơi các game di động.
Điểm trừ là thiếu cổng tai nghe 3,5 mm, sạc không quá nhanh và bố trí loa ngoài chưa hợp lý. Phiên bản bán tại Việt Nam chưa có tùy chọn lắp sim. Bù lại, màn hình 9 inch đủ lớn để mang lại trải nghiệm khác biệt so với smartphone chơi game, trong khi vẫn đủ nhỏ gọn để di động.
Lưu Quý