Máy tính bảng dùng tản nhiệt buồng hơi

Máy tính bảng của RedMagic tạo ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy nhờ dải trang trí trong suốt, đặt ngang đỉnh máy. Đây là nơi phô diễn các họa tiết như mạch điện cùng và đèn RGB phát sáng tại một số chi tiết. Thiết kế mang màu sắc gaming rõ rệt, gần như không lẫn với bất kỳ tablet nào trên thị trường. Phần thân còn lại được phủ nhám, cho cảm giác cầm chắc tay và ít bám mồ hôi. Người dùng có hai lựa chọn màu trắng hoặc đen.

Quạt là một trong những trang bị tản nhiệt độc đáo của Astra, cùng với kim loại lỏng và buồng hơi kép. Nhà sản xuất cho biết buồng hơi kép này được đặt ở hai mặt của chip giống như kẹp "sandwich", giúp tăng hiệu quả tản nhiệt. Ngoài ra, nhiệt lượng từ chip khi sẽ được quạt đẩy qua bộ tản nhiệt kim loại lỏng (Liquid Metal) chạy vòng quanh thân máy, giúp thiết bị mát đều. Hãng cho biết các trang bị tản nhiệt này giúp chip có thể giảm 5 độ C.

Khi chơi game, Astra tự động bật quạt với tốc độ 20.000 vòng/phút, êm và không gây ra bất cứ tiếng động hay rung lắc. Thực tế thử chơi game trong khoảng 2-3 giờ, thiết bị nóng lên không đáng kể, ấm đều thay vì tập trung vào một khu vực nào đó.