Máy tính bảng có thể dùng như laptop, bảng vẽ

Khi những chiếc laptop mỏng nhẹ chưa thể đáp ứng được nhu cầu về tính di động ngày càng cao của người dùng, thị trường dần xuất hiện các mẫu tablet trang bị đầy đủ phụ kiện như bàn phím, bút cảm ứng, tận dụng thế mạnh của cả hai dòng sản phẩm.
Yoga Tab vừa được Lenovo đưa về Việt Nam là một trong những mẫu máy như vậy. Máy có màn hình 11,1 inch, nằm giữa ranh giới của một tablet giải trí truyền thống và một "laptop" nhỏ nhẹ. Máy có giá từ 18 triệu đồng, ngang iPad Air M3, Samsung Galaxy Tab S11, Oppo Pad 3 Pro, Huawei Mate 12X. Điểm đặc biệt là máy cho phép người dùng có thể viết, vẽ, xử lý nội dung, soạn thảo văn bản và thực hiện nhiều tác vụ AI trên một thiết bị duy nhất.
Sản phẩm vẫn giữ phong cách thiết kế xuyên suốt nhiều dòng của Lenovo, với mặt lưng màu kim loại đi kèm dải trang trí được hoàn thiện sần, cũng là nơi chứa cụm camera. Chất liệu cho độ bám tay tốt, hạn chế bám vân tay khi sử dụng lâu. Cụm camera kép kích thước lớn, độ phân giải 13 megapixel được đặt gọn trong dải ngang, không quá lồi, tạo điểm nhấn cho mẫu tablet này so với nhiều máy tính bảng Android trên thị trường hiện nay.
Dù cùng có màn hình khoảng 11 inch, máy sử dụng màn hình tỷ lệ 16:10, khiến tổng thể thuôn dài hơn so với iPad Air, trong khi trọng lượng ngang nhau, đều khoảng 460 gam.
Hệ thống loa Dolby Atmos được đặt đều ở hai cạnh trên dưới tạo sự đối xứng về cả thẩm mỹ và âm thanh khi xoay máy theo chiều ngang. Các cạnh bo cong nhẹ ở viền, giúp cầm lâu không bị cấn, đặc biệt khi sử dụng bằng một tay thời gian dài. Tuy nhiên, độ mỏng 6,2 mm của máy khiến cổng USB-C có xu hướng hơi lệch về phía mặt lưng. Một điểm trừ nhỏ là sản phẩm thiếu cổng kết nối tai nghe 3,5 mm và khe cắm sim.
Bù lại, điểm cộng của Yoga Tab là bộ phụ kiện đi kèm đầy đủ, gồm ốp lưng, bàn phím và bút cảm ứng, trong khi với một số hãng, số phụ kiện này có thể phải mua thêm với giá vài triệu đồng. Các phụ kiện có độ hoàn thiện tốt, đồng bộ thiết kế với thân máy, tạo cảm giác liền lạc khi sử dụng cùng nhau.
Việc cung cấp đầy đủ phụ kiện cũng cho thấy Yoga Tab hướng tới khả năng sử dụng đa năng, không chỉ như một tablet giải trí thông thường, mà còn có thể trở thành bảng vẽ, sổ ghi chú. Bàn phím tích hợp bàn di chuột, có kích thước nhỏ do giới hạn không gian, nhưng hành trình và độ nảy được tinh chỉnh tốt, đúng đặc trưng của các máy tính Lenovo.
Nhờ tính năng Smart Connect, sau khi chạm, các phụ kiện có thể tự động kết nối với nhau. Khi gắn bàn phím, Yoga Tab sẽ chuyển sang chế độ máy tính, với giao diện tối ưu cho làm việc: thanh taskbar cố định, ứng dụng hiển thị dạng cửa sổ, cho phép hiển thị nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc, và các thao tác chuột, bàn phím hoạt động như một chiếc laptop.
PC Mode phù hợp với những người đã quen làm việc trên máy tính, một giao diện quen mắt để soạn thảo văn bản, xử lý email, hay mở song song nhiều ứng dụng. Với nhóm người dùng văn phòng hoặc làm việc linh hoạt, đây là điểm cộng rõ rệt so với giao diện Android truyền thống. Người dùng vẫn có thể chủ động chuyển ngược về chế độ tablet chỉ bằng một thao tác trên màn hình hoặc trong phần cài đặt, và giao diện được chuyển đổi tức thì.
Tuy nhiên người dùng chưa thể kỳ vọng Yoga Tab như một chiếc máy tính thực sự. Các ứng dụng vẫn là ứng dụng Android, khả năng tối ưu cửa sổ phụ thuộc nhiều vào từng lựa chọn cụ thể. Một số app hoạt động tốt ở dạng cửa sổ, trong khi số khác vẫn hiển thị như phiên bản phóng to của giao diện tablet. Ngoài ra, thao tác nâng cao kiểu desktop, như quản lý file phức tạp hay phần mềm chuyên dụng, vẫn có giới hạn nhất định.
Với một thiết bị đa năng như Yoga Tab, màn hình là một trong những yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm. Màn hình máy có kích thước 11,1 inch, được tối ưu bằng công nghệ PureSight Pro. Trong sử dụng thực tế, màn hình cho cảm giác nhìn tốt, màu sắc cân đối, không quá rực rỡ, phản hồi tốt. Đặc biệt, tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang, viết bằng bút hay vẽ nét dài diễn ra trơn tru. Khi kết hợp với Lenovo Tab Pen Pro, độ trễ thấp của màn hình góp phần tạo cảm giác viết liền mạch, giúp tay và nét bút gần như đồng bộ.
Ở chiều ngược lại, màn hình của Yoga Tab vẫn có giới hạn nhất định. Tỷ lệ khung hình thiên về làm việc và đa nhiệm, có thể chưa tối ưu cho một số nội dung video chuẩn điện ảnh, khiến xuất hiện viền đen khi xem phim.
Một điểm ấn tượng trên Yoga Tab là trải nghiệm với bút cảm ứng Pen Pro. Bút hỗ trợ 8.192 mức lực nhấn, có thể thay đầu bút, đủ nhạy để phân biệt rõ độ đậm nhạt của nét vẽ, phù hợp cả với ghi chú nhanh lẫn phác thảo chi tiết. Ngoài ra, trên thân bút tích hợp cảm ứng, cho phép người dùng thao tác nhanh hoặc dùng làm bút trình chiếu khi thuyết trình.
Điểm tạo khác biệt rõ nhất của Pen Pro là cảm giác viết. Bên cạnh khả năng phản hồi gần lập tức, đầu bút khi tiếp xúc với màn hình còn có thể giả lập độ ma sát nhẹ, kèm theo âm thanh rất nhỏ, mang lại cảm giác chân thực giống như khi viết bút lông hoặc bút chì trên giấy. Cảm giác có lực cản cũng giúp kiểm soát nét tốt hơn, hạn chế trượt tay, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên viết tay hoặc vẽ phác thảo.
Bút nhẹ, có thể dính vào thân máy và sạc pin. Tuy nhiên lực hút nam châm không quá mạnh và việc thiếu một khe cắm bút khiến nó có thể bị rơi ra trong quá trình di chuyển. Người dùng nên có một túi chuyên dụng để đựng phụ kiện này.
Yoga Tab được giới thiệu là máy tính bảng với "AI-enhanced", và trên thực tế, các tính năng AI của máy tập trung nhiều vào việc hỗ trợ các nhu cầu thực tế hàng ngày, như ghi chú, tạo hình hình ảnh, tìm kiếm thông tin, phiên dịch. Nhiều tính năng gợi nhớ đến một số mẫu điện thoại cao cấp Samsung Galaxy, chẳng hạn cho phép vẽ một vài nét phác thảo và yêu cầu máy tự động hoàn thiện bức hình theo nhiều phong cách khác nhau; hay AI Live Transcript có thể ghi âm, chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, tuy nhiên chưa hỗ trợ tiếng Việt.
Với chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 - nền tảng của Qualcomm với khả năng xử lý AI lên tới 20 TOPS, Yoga Tab không chỉ đảm bảo khả năng xử lý mượt các tác vụ thường ngày, mà còn là nền tảng cho các tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào kết nối mạng. Tuy nhiên với người kỳ vọng những trải nghiệm AI mang tính đột phá mạnh mẽ, Yoga Tab có thể chưa tạo được cảm giác khác biệt ngay lập tức. Ví dụ việc hoàn thiện một bức tranh từ hình phác thảo, máy có thể mất từ vài chục giây đến khoảng một phút.
Với miếng ốp lưng được gắn vào bằng lực hút nam châm, người dùng có thể dễ dàng dựng máy để xem hoặc thao tác như máy tính. Bộ phụ kiện đi kèm đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và sáng tạo, nhưng phần màu trắng dễ bám bẩn và lộ vết sử dụng sau một thời gian. Ngoài ra, phần nam châm cố định bàn phím với thân máy dính chưa thật sự chắc, khiến khi cầm hoặc di chuyển, đôi lúc có cảm giác hơi lỏng. Dù không ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm tổng thể, đây là chi tiết Lenovo có thể cải thiện ở các thế hệ sau.
Trong quá trình sử dụng thực tế, pin của Lenovo Yoga Tab cho kết quả tích cực. Trong kịch bản sử dụng hỗn hợp gồm duyệt web, soạn thảo văn bản ở PC Mode, xem video, ghi chú và vẽ nhanh bằng bút, máy tiêu hao khoảng 10% pin sau một giờ. Nếu quy đổi theo mức này, Yoga Tab có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc di động hoặc học tập liên tục mà không cần quá lo lắng về việc sạc giữa chừng.
Điểm đáng ghi nhận là mức tiêu thụ pin ổn định, không có hiện tượng sụt nhanh khi chuyển đổi giữa các tác vụ nặng nhẹ. Khi làm việc trong PC Mode với nhiều cửa sổ mở song song, mức hao pin tăng nhẹ nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được, đồng thời có thể dễ dàng bổ sung bằng sạc nhanh theo máy.
Ở tầm giá 18 triệu đồng, Yoga Tab có thể ngang với một số laptop phổ thông. So với các đối thủ tablet khác, máy ghi điểm ở thiết kế gọn nhẹ, màn hình chất lượng cao, bộ phụ kiện đầy đủ ngay từ khi mở hộp và trải nghiệm bút được chăm chút, mang lại cảm giác viết gần với giấy thật. Hiệu năng đủ mạnh cho đa nhiệm và các tác vụ sáng tạo nhẹ, trong khi các tính năng AI được triển khai trong nhiều tác vụ hỗ trợ công việc hằng ngày. Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần một thiết bị gọn nhẹ, đa năng, có thể chuyển đổi nhanh giữa làm việc, ghi chú và sáng tạo.
Lưu Quý