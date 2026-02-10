Máy tính bảng có thể dùng như laptop, bảng vẽ

Khi những chiếc laptop mỏng nhẹ chưa thể đáp ứng được nhu cầu về tính di động ngày càng cao của người dùng, thị trường dần xuất hiện các mẫu tablet trang bị đầy đủ phụ kiện như bàn phím, bút cảm ứng, tận dụng thế mạnh của cả hai dòng sản phẩm.

Yoga Tab vừa được Lenovo đưa về Việt Nam là một trong những mẫu máy như vậy. Máy có màn hình 11,1 inch, nằm giữa ranh giới của một tablet giải trí truyền thống và một "laptop" nhỏ nhẹ. Máy có giá từ 18 triệu đồng, ngang iPad Air M3, Samsung Galaxy Tab S11, Oppo Pad 3 Pro, Huawei Mate 12X. Điểm đặc biệt là máy cho phép người dùng có thể viết, vẽ, xử lý nội dung, soạn thảo văn bản và thực hiện nhiều tác vụ AI trên một thiết bị duy nhất.