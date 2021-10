Máy tính AIO viền mỏng giá 24 triệu đồng

Zen AIO 24 là một trong hai series máy tính để bàn All in one (AIO) mới được Asus ra mắt tại Việt Nam. Dòng sản phẩm này được quan tâm trở lại khoảng một năm nay đây khi nhu cầu học tập và làm việc tại nhà tăng cao. Ngoài Asus, chỉ có Dell và HP đang bán các máy tính AIO tương tự trong khoảng giá 20 - 30 triệu đồng nhưng cũng không nhiều lựa chọn.

So với laptop cùng tầm giá, máy AIO có lợi thế cấu hình mạnh hơn đáng kể, màn hình lớn và thiết kế đủ gọn, ít chiếm diện tích để đặt trên bàn làm việc.