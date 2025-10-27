Máy tính AI siêu tiết kiệm điện nhỏ ngang tủ lạnh

Các nhà khoa học Trung Quốc giới thiệu hệ thống nhỏ bằng tủ lạnh nhưng có đầy đủ tính năng như siêu máy tính cỡ lớn và sử dụng ít điện hơn 90%.

Hệ thống máy tính BI Explorer (BIE-1), do Viện Khoa học và công nghệ thông minh Quảng Đông (GDIIST) ra mắt cuối tuần qua, tích hợp nhiều tính năng của siêu máy tính, như huấn luyện và suy luận, trong cấu trúc nhỏ nhờ sự hỗ trợ của mạng nơ-ron và thuật toán AI giống bộ não. Theo Viện, cỗ máy có thể triển khai tại nhà, văn phòng nhỏ, đồng thời tiêu thụ ít điện và độ ồn thấp, có thể gọi là siêu máy tính thu nhỏ.

Hệ thống BI Explorer mô phỏng cơ chế tính toán của bộ não. Ảnh: GDIIST

Siêu máy tính thông thường là hệ thống cỡ lớn, có thể chiếm cả căn phòng trong trung tâm dữ liệu. Chúng sử dụng lượng điện khổng lồ không chỉ để chạy các tác vụ tính toán mà còn để làm mát hệ thống. Theo Nie Lei, đồng giám đốc phòng thí nghiệm máy tính thông minh tại GDIIST, BIE-1 có thể chạy trực tiếp với ổ điện gia đình, tiêu thụ điện bằng 1/10 siêu máy tính.

BIE-1 trang bị 1.152 lõi CPU, bộ nhớ DDR5 4,8 terabyte, ổ lưu trữ 204 terabyte. Thiết bị hoạt động nhờ mạng nơ-ron phát triển độc lập mô phỏng cơ chế tính toán của bộ não, cho phép suy luận, học hỏi và rút ra mô hình từ tập dữ liệu nhỏ một cách hiệu quả. BIE-1 có thể xử lý đồng thời nhiều loại thông tin, như văn bản, hình ảnh, lời nói, qua đó huấn luyện mô hình và suy luận tốc độ cao, có thể đạt lần lượt 100.000 và 500.000 token mỗi giây. Theo Viện, ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ suy luận phức tạp nhất, máy vẫn vận hàng êm và nhiệt độ CPU ở mức dưới 70 độ C.

Đại diện GDIIST cho biết BIE-1 có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như theo dõi tình trạng nhà cửa, trợ giảng cho trẻ, AI cá nhân hóa hỗ trợ trong văn phòng, mở rộng ứng dụng máy tính thông minh trong nhiều tình huống và môi trường hơn.

An Khang (Theo Business Standard)