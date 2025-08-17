Máy tính AI nhỏ gọn, giá từ 24 triệu đồng của MSI

Xu hướng tối ưu không gian bàn làm việc khiến máy tính cỡ nhỏ (Mini PC) trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt sau khi Mac Mini của Apple tạo nên chuẩn mực cho thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, hay Intel với dòng NUC và được nhiều hãng máy tính khác phát triển.

Năm nay, MSI tham gia cuộc đua với Cubi AI+ 2MG - mẫu Mini PC tập trung vào tính năng AI, trong một thân hình nhỏ gọn, tích hợp nhiều cổng kết nối và nút thao tác nhanh. Sản phẩm bắt đầu được bán tại Việt Nam với giá từ 24 triệu đồng.