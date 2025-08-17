Máy tính AI nhỏ gọn, giá từ 24 triệu đồng của MSI

Xu hướng tối ưu không gian bàn làm việc khiến máy tính cỡ nhỏ (Mini PC) trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt sau khi Mac Mini của Apple tạo nên chuẩn mực cho thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, hay Intel với dòng NUC và được nhiều hãng máy tính khác phát triển.
Năm nay, MSI tham gia cuộc đua với Cubi AI+ 2MG - mẫu Mini PC tập trung vào tính năng AI, trong một thân hình nhỏ gọn, tích hợp nhiều cổng kết nối và nút thao tác nhanh. Sản phẩm bắt đầu được bán tại Việt Nam với giá từ 24 triệu đồng.
Khi tất cả linh kiện được đưa vào một khối nhỏ gọn, phụ kiện theo máy tương đối đơn giản, với thành phần chính là máy tính và bộ chuyển đổi nguồn. Ngoài ra, MSI trang bị cho mẫu Cubi mới một nút nguồn nối dài cùng một bảng kim loại gắn rời, dùng để treo máy. Bảng này có thể gắn lên tường, bàn làm việc, hoặc gắn luôn vào mặt sau của màn hình theo chuẩn Vesa.
Tổng thể Cubi NUC AI+ 2MG có trọng lượng 0,67 kg, tương đương Mac Mini M4 của Apple. Bề dày hai sản phẩm cũng tương tự, cùng 5 cm và đại diện từ MSI nhỉnh hơn một chút ở bề ngang, khoảng 13 cm.
Kích thước này giúp Cubi có thể đặt gọn trên bàn làm việc, thậm chí treo phía sau màn hình, giúp người dùng có không gian làm việc tối giản.
Máy vẫn giữ phong cách thiết kế nhiều thế hệ của dòng Cubi, với thân vuông, màu đen và được hoàn thiện nhám. Một nút Copilot riêng cho thấy định hướng tập trung vào AI của sản phẩm, cho phép người dùng truy cập ngay các tính năng AI trên Windows chỉ với một lần bấm. Tuy nhiên, nếu người dùng lắp đặt máy ở nơi khuất, nút bấm sẽ khó thao tác. Thay vào đó, người dùng có thể tích hợp vào bàn phím.
Mặt trước là nút nguồn, nhưng được tích hợp cảm biến vân tay giúp xác thực nhanh để mở khóa hoặc dùng một số tính năng bảo mật. Hai cổng USB-A tốc độ cao cho phép truyền dữ liệu nhanh, phù hợp khi dùng với ổ cứng di động hoặc thiết bị lưu trữ tốc độ cao, cùng cổng tai nghe 3,5 mm. Mặt trước đặt các lỗ micro gọi là D-mic, cho phép thu âm, gọi điện, với chất lượng âm thanh tương đối tốt. Tuy vậy, việc trang bị khe cắm thẻ microSD chưa tối ưu cho nhu cầu sử dụng của số đông.
Mặt sau trang bị đầy đủ như một máy tính thông thường, với các cổng kết nối cần thiết cho phần lớn nhu cầu sử dụng, đồng thời chứa các khe tản nhiệt.
Việc có hai cổng Thunderbolt 4, cổng HDMI cho phép thiết bị truyền tín hiệu tốc độ cao và xuất hình ảnh ra ba màn hình cùng lúc. Ngoài ra, cổng HDMI tích hợp Power Link là điểm đặc biệt trên thiết bị của MSI, cho phép khởi động máy ngay từ nút nguồn của màn hình. Giải pháp này đặc biệt hữu ích khi người dùng đặt máy ở vị trí khó bấm, nhưng chỉ tương thích với một số màn hình của hãng. Ngoài ra, chiếc Cubi mới cũng tạo ấn tượng khi chứa hai cổng RJ45, cho phép kết nối đồng thời hai đường mạng để dự phòng, đảm bảo kết nối liên tục.
Việc dồn nhiều cổng vào mặt sau với diện tích nhỏ khiến thao tác tháo, lắp đôi khi bất tiện, đặc biệt khi các đầu cáp to hoặc dùng đồng thời nhiều kết nối. Đây là điểm đánh đổi của hầu hết mẫu Mini PC. Bù lại, giải pháp này giúp máy gọn nhẹ, đảm bảo khả năng kết nối đa dạng, không cần thêm phụ kiện ngoài. Ngoài ra, với xu hướng sử dụng kết nối không dây, người dùng không cần quá nhiều kết nối vật lý. Máy có thể kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, phù hợp với phần lớn thiết bị ngoại vi phổ biến.
Mặt dưới máy là lưới tản nhiệt, có thể dễ dàng tháo lắp, đồng thời chứa hai lỗ để treo máy. Phần lưới tản nhiệt vừa giúp máy thoáng khí, vừa giúp âm thanh từ loa bên trong có thể truyền ra ngoài. Sản phẩm tích hợp loa và micro, cho phép người dùng sử dụng trong các tác vụ như họp online, không cần trang bị thêm phụ kiện. Ở hai mặt còn lại chứa cổng cắm nút nguồn nối dài và lỗ khóa.
Với một thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ, yếu tố quyết định đến trải nghiệm của một chiếc NUC là màn hình. Người dùng có thể dùng Cubi với bất cứ màn hình nào hỗ trợ đầu vào HDMI hoặc USB-C. Tuy nhiên nếu kết nối với màn hình cùng hãng, người dùng sẽ có trải nghiệm tối ưu nhất, chẳng hạn tính năng Power Link cho phép khởi động máy cùng lúc với màn hình bằng một nút bấm.
Một trong những khuyến nghị được MSI nhiều lần giới thiệu tại các gian trưng bày là màn hình thông minh MD272UPSW. Màn hình kích thước 27 inch độ phân giải 4K có thể hoạt động độc lập như một chiếc TV sử dụng hệ điều hành Google TV, nhưng cũng giúp tối ưu trên máy tính.
Màn hình có thiết kế hiện đại, tối giản với toàn bộ cổng kết nối và nút điều khiển được đặt ở mặt sau. Người dùng có thể truyền hình ảnh, dữ liệu qua cổng HDMI, DisplayPort hoặc USB-C tích hợp. Ngoài ra, do có thể hoạt động độc lập như một chiếc TV, màn hình này được trang bị cổng mạng RJ45 cùng kết nối Wi-Fi 5, hai cổng USB-A, cổng âm thanh 3,5 mm, và loa ngoài.
Hệ thống chân đế của màn hình dễ dàng tháo lắp, tương thích chuẩn VESA 75 mm, đồng thời có thể xoay bốn chiều, chuyển đổi từ màn hình ngang sang màn hình dọc nếu cần.
Khi không kết nối với máy tính, MD272UPSW vẫn có thể hoạt động như thiết bị độc lập với nhiều tính năng nhờ hệ điều hành Google TV. Người dùng có thể xem các ứng dụng truyền hình, tải thêm ứng dụng. Giải pháp Multi-Platform Streamer Prime được tích hợp còn cho phép người dùng có thể chia sẻ và phát sóng trực tiếp nội dung lên nhiều nền tảng từ màn hình.
Về thông số, màn hình dùng tấm nền IPS với độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel, cho góc nhìn 178 độ, có lớp chống lóa. Điểm trừ là độ sáng tối đa dừng ở 300 nit, đồng thời tần số quét 60 Hz, là những thông số tương đối khiêm tốn. Thực tế cho thấy màn hình đủ dùng với nhu cầu cơ bản như làm việc, xem phim trong phòng với ánh sáng vừa phải, không cần quá tối. Loa có âm lượng lớn, chất lượng trung bình. Người dùng có thể cần trang bị thêm loa hoặc tai nghe nếu muốn chất lượng âm thanh tốt nhất.
Trong khi đó, việc điều khiển có thể thực hiện qua nút bấm trên thân máy hoặc qua điều khiển từ xa đi kèm, có tích hợp ra lệnh giọng nói.
Một điểm đặc biệt của màn hình là có thể kết nối đồng thời nhiều thiết bị qua cả kết nối có dây và không dây. Ví dụ, người dùng có thể kết nối với máy tính Cubi qua cổng USB-C, trong khi phản chiếu màn hình từ smartphone Android cùng lúc để vừa làm việc, vừa theo dõi điện thoại trên cùng một màn hình duy nhất.
Khi kết hợp cùng Cubi, bộ thiết bị là một lựa chọn đáng cân nhắc để vừa làm việc, giải trí. Cubi có nhiều lựa chọn cấu hình, với chip Intel Core Ultra 5, 7 hoặc 9, với RAM 16-32 GB, bộ nhớ 512 GB - 1 TB, và mức giá 24-32 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng có thể bổ sung RAM hoặc ổ cứng SSD theo nhu cầu.
Ở cấu hình mặc định, máy cho hiệu năng khá, đáp ứng tác vụ văn phòng, thậm chí chơi game với thiết lập cấu hình cơ bản. Ngoài ra, là một Copilot+ PC, máy hỗ trợ mạnh mẽ trong các tác vụ AI. Người dùng có thể sử dụng mượt mà một số tính năng trong Windows như Recall bản thử nghiệm, Live Captions. AI Engine của MSI cũng có thể phát hiện các bối cảnh sử dụng của người dùng như làm việc, giải trí, chơi game, để tối ưu về khả năng hiển thị, hiệu năng.
Mẫu máy trong bài sử dụng cấu hình trung bình với chip Intel Core Ultra 7 258V, RAM 32 GB. Chấm điểm với công cụ Cinebench, thiết bị đạt mức khá với 120 điểm đơn nhân, trong khi điểm đa nhân gần 500 điểm.
Với giá khởi điểm 24 triệu đồng, Cubi NUC AI+ 2MG cao hơn một số mẫu Mini PC hay Mac Mini. Sản phẩm của MSI thu hút ở thiết kế gọn nhẹ, tích hợp sẵn phụ kiện và khớp nối để có thể treo hoặc gắn vào màn hình, giúp người dùng có không gian làm việc tối giản. So với các mẫu máy tính mini khác, Cubi NUC AI+ 2MG cũng tối ưu hơn nhờ việc trang bị nhiều cổng kết nối và nút bấm, hiệu năng khá.
Khi mua thiết bị, người dùng cũng cần quan tâm đến việc trang bị thêm màn hình, phụ kiện như chuột, bàn phím, camera, và số tiền có thể ngang một chiếc laptop với cấu hình tương đương.
Lưu Quý