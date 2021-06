Máy thở Trung Quốc bị nghi gây cháy trong bệnh viện Nga

NgaGiới chức Ryazan cho rằng vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong, 7 người bị thương trong bệnh viện do lỗi máy thở.

Ủy ban điều tra Nga cho hay vụ hỏa hoạn bùng lên lúc 15h30 ngày 9/6 trong khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện công ở thành phố Ryazan, cách Moskva khoảng 200 km về phía đông nam.

Ba người chết vì ngộ độc CO, 7 người phải nằm viện điều trị. Chính quyền đã mở điều tra vì nghi ngờ lỗi "gây chết người do sơ suất". Các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân hỏa hạn, nhưng thống đốc vùng Ryazan cho rằng nhiều khả năng do máy thở.

"Có một bệnh nhân nặng đang phải thở máy trong phòng thuộc khoa chăm sóc đặc biệt", ông Nikolay Lyubimov nói. "Rõ ràng là máy thở đã gây hỏa hoạn".

Các nhà điều tra Nga tại bệnh viện nhà nước Ryazan hôm 9/6. Ảnh: TASS.

Lyubimov cho hay máy thở có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó không được điều chỉnh để sử dụng ở Nga, không được bảo vệ chống lại "tăng điện áp và đoản mạch".

Kênh tin tức nhà nước Nga Rossiya 24 đưa tin một y tá của bệnh viện đang trong tình trạng nghiêm trọng, bỏng 70% cơ thể.

Một số người chết hồi tháng 5/2020 trong các vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Moksva và Saint Petersburg. Nguyên nhân được cho là máy thở lỗi. Mẫu máy thở được cả hai bệnh viện sử dụng sau đó đã bị nhà sản xuất thu hồi.

Hồng Hạnh (Theo AFP)