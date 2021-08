Máy thở giá 455 triệu đồng, công ty kê khai gấp đôi

Máy thở model MV2000 EVO5 do Hàn Quốc sản xuất, được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển y tế An Sinh nhập khẩu báo giá bán 455 triệu đồng nhưng kê khai trên Cổng Công khai y tế 960 triệu.

Trong công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển y tế An Sinh, ngày 11/8, Bộ Y tế yêu cầu "rà soát và giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến, chênh lệch tới khoảng 210% so với báo giá".

Bộ Y tế cho rằng chênh lệch giá này (nếu có) là quá lớn, làm ảnh hưởng đến việc tra cứu, lập kế hoạch của các đơn vị mua sắm và giảm hiệu quả của việc công khai giá.

Nếu công ty không giải trình trước ngày 13/8, Bộ Y tế sẽ tạm dừng tài khoản, thông tin công bố giá của công ty trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.

Trước đó, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế nhận phản ánh máy thở model MV2000 EVO5, hãng sản xuất Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc, được Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử https://congkhaiyte.moh.gov.vn hơn 960 triệu đồng một máy.

Theo Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, nguồn tin phản ánh trên cũng cho biết tại cùng thời điểm báo giá (cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên), do công ty cung cấp cho các đơn vị, là 455 triệu đồng.

Cổng Công khai giá trang thiết bị y tế. Ảnh:Chí Cường.

Từ tháng 9/2020, Bộ Y tế khởi động cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế. Giá bán tất cả trang thiết bị y tế tại Việt Nam được công khai trên cổng, nhằm minh bạch thông tin mua sắm.

Giá các thiết bị y tế được công khai kèm cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yếu tố cấu thành xác định giá. Những thông tin này giúp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán phù hợp, khắc phục tình trạng đội giá trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế.

Lê Nga