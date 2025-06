Máy tạo kiểu tóc thông minh giá 16 triệu đồng

Phía trước là hệ thống quạt kèm phần ngàm gắn các phụ kiện tùy mục đích sử dụng. Máy trang bị động cơ Dyson V9 không chổi than - loại động cơ được đánh giá hoạt động êm, tiết kiệm điện và tuổi thọ cao hơn so với động cơ chổi than truyền thống, đạt tốc độ tối đa 110.000/phút, cho tốc độ gió 48,6 m3/h.