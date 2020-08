May Sông Hồng chưa biết khả năng thu nợ từ đối tác Mỹ xin phá sản

Ban lãnh đạo May Sông Hồng quyết định chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi với khoản công nợ 219 tỷ đồng từ New York & Company.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) ghi nhận doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần phân nửa, chỉ còn 122 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến cuối kỳ hơn 2.370 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 750 tỷ đồng. Phía kiểm toán cho biết, khoản phải thu từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company - thành viên của hãng bán lẻ RTW Retalwinds vừa đệ đơn phá sản giữa tháng 7 - khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,47 triệu USD. Trong đó, số phải thu quá hạn dưới ba tháng khoảng 164 tỷ đồng.

May Sông Hồng hợp tác với New York & Company theo phương thức FOB, được hiểu là sản xuất theo kiểu mua đứt bán đoạn. Các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng sẽ tham gia vào khâu tìm nguồn cung ứng đầu vào hoặc nhập nguyên liệu từ một số đơn vị do đối tác chỉ định.

Các đơn đặt hàng và thanh toán công nợ được thực hiện thông qua một đối tác của New York & Company là Easy Fashion Macao Offshore Limited. Trong thời gian đối tác tái cơ cấu hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của cơ quan chức năng Mỹ, ban lãnh đạo May Sông Hồng cho biết vẫn làm việc với Easy Fashion để thu hồi công nợ.

Công ty vẫn chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi dù "chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu". Điều này nhiều khả năng đến từ việc lãi trong kỳ đã giảm mạnh, nếu trích lập thì lợi nhuận sẽ mất thêm một khoản tương ứng và công ty buộc báo lỗ.

Một cửa hàng của New York & Company tại Mỹ. Ảnh: WALB.

RTW Retalwinds có tuổi đời 102 năm, là công ty đứng sau nhiều thương hiệu như New York & Co, Kate Hudson, Happy x Nature... Hãng bán lẻ này nộp đơn xin phá sản sau nhiều tháng mất cân đối tài chính vì Covid-19. Công ty dự kiến đóng cửa gần hết, thậm chí trường hợp xấu hơn là toàn bộ 400 cửa hàng nằm rải rác 32 bang tại Mỹ.

Trong hồ sơ xin phá sản, công ty liệt kê tổng tài sản trị giá khoảng 412 triệu USD và nợ xấp xỉ 400 triệu USD. Tình hình hoạt động bắt đầu khó khăn từ năm ngoái, khi doanh số giảm 7% và ghi nhận lỗ ròng xấp xỉ 62 triệu USD. Cao điểm dịch bệnh vào tháng 3 năm nay, công ty phải đóng cửa nhiều cửa hàng, dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng

Phương Đông