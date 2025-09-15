Máy sạc di động đầu tiên hoạt động được ở nhiệt độ -15 °C

Trung QuốcCông ty Bluetti phát triển máy sạc di động dùng pin natri-ion công suất 1.500 watt có thể cung cấp điện cho các thiết bị ở môi trường cực lạnh mà pin lithium không hoạt động được.

Hệ thống Pioneer Na có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ -15 độ C. Ảnh: Bluetti

Interesting Engineering hôm 14/9 đưa tin nhà sản xuất hệ thống điện di động và lưu trữ năng lượng Bluetti của Trung Quốc giới thiệu máy sạc di động sử dụng pin natri-ion đầu tiên trên thế giới. Mang tên Pioneer Na, hệ thống này sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu từ khoảng giữa tháng 10/2025. Ra mắt lần đầu tiên tại hội nghị Innovation for All (IFA) ở Berlin tuần trước, Pioneer Na thực chất là pin sạc di động cỡ lớn sử dụng pin natri-ion (Na-ion) thay vì pin lithium-ion hoặc LFP (lithium sắt phosphate) thông thường.

Theo công ty mô tả, Pioneer Na có dung lượng 900 watt giờ (Wh), đủ để cung cấp điện cho máy tính xách tay, thiết bị nhỏ hoặc làm nguồn điện dự phòng. Hệ thống có công suất đầu ra tiêu chuẩn là 1.500 watt, với chế độ "Power Lifting" lên đến 2.250 W (dành cho thiết bị có điện trở cao như máy sưởi). Hệ thống có thể sạc lại bằng điện mặt trời lên đến 1.900 W và vòng đời khoảng 4.000 chu kỳ sạc. Pioneer Na có tổng trọng lượng 16 kg, nặng hơn khoảng 20-25% so với sản phẩm tương tự sử dụng pin LFP.

Một trong những lợi thế chính của hệ thống là hiệu suất tuyệt vời trong môi trường lạnh. Nó có thể sạc ở -15 °C và xả điện ở -25 °C. Ở mức thấp hơn, Pioneer Na vẫn cung cấp 80% dung lượng xả (trong khi phần lớn pin lithium sẽ ngừng hoạt động hoặc xuống cấp mạnh). Ngay cả ở -10 °C, hệ thống vẫn có thể sạc lại đến 60% dung lượng. Để so sánh, hầu hết pin LFP thường không thể sạc ở nhiệt độ dưới mức đóng băng. Nhờ đó, Bluetti có thể giới thiệu hệ thống ở các khu vực lạnh và dùng cho thám hiểm.

Pin natri-ion là lựa chọn thông minh vì natri dồi dào và rẻ hơn nhiều so với lithium, đồng thời hoạt động tốt hơn nhiều trong điều kiện dưới 0 độ C. Các hệ thống pin dựa trên pin natri-ion cũng an toàn hơn (ít xảy ra hiện tượng thoát nhiệt). Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm một số nhược điểm như mật độ năng lượng tương đối thấp khiến hệ thống cồng kềnh và nặng nề. Ngoài ra, đây là công nghệ mới nên hiệu suất lâu dài trong thực tế chưa được chứng minh.

Pioneer Na của Bluetti là thử nghiệm thương mại đầu tiên ứng dụng pin natri-ion trong máy sạc. Tuy nặng và có mật độ năng lượng thấp hơn chút so với pin lithium, hệ thống hoạt động tốt trong điều kiện lạnh sâu mà pin lithium không thể tồn tại, có tuổi thọ chu kỳ lâu và an toàn hơn. Bluetti đang hướng tới sản xuất Pioneer Na cho các hộ gia đình ở vùng khí hậu lạnh và nhà thám hiểm.

An Khang (Theo Interesting Engineering)