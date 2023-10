May, rủi trong tiếng Anh

Để nói về sự may rủi, người Anh có nhiều cách, gồm cả thành ngữ "trong cái rủi có cái may" hay "trộm vía".

"Lucky" hay "in luck" được dùng phổ biến để nói về chuyện gặp may: You're in luck! We have exactly one ticket left (Bạn may mắn đấy! Chúng tôi còn đúng một vé).

Ngược lại, xui xẻo là "bad luck". Người không gặp may được mô tả là "unlucky" hoặc "out of luck": We planned to visit the famous restaurant, but we were out of luck - it was closed that day (Chúng tôi định ghé nhà hàng nổi tiếng, nhưng không may hôm đó họ đóng cửa).

Tiếng Việt có thành ngữ "trong cái rủi có cái may", thì tiếng Anh cũng có "a blessing in disguise" với ý nghĩa tương tự: Missing the bus turned out a blessing in disguise for Annie. When she read the news later that day, she found out the bus was in an accident (Việc lỡ chuyến xe buýt hóa ra lại là một điều may mắn đối với Annie. Khi đọc tin tức vào cuối ngày hôm đó, cô ấy biết tin chiếc xe buýt gặp tai nạn).

"As luck would have it" được dùng để nói khi một việc xảy ra thật tình cờ. Tùy vào tình huống, có thể hiểu cụm này là "may mắn là" hoặc "xui xẻo thay".

Ví dụ: I realized I had left my umbrella on the bus the day before. As luck would have it, I caught the same bus and my umbrella was still there (Tôi nhận ra mình đã để quên ô trên xe buýt ngày hôm trước. Thật may mắn, tôi bắt được chiếc xe buýt đó và chiếc ô của tôi vẫn còn đó).

Hay: I caught the early train to get to the office in time for the meeting. As luck would have it, it broke down on the way (Tôi bắt chuyến tàu sớm để đến văn phòng kịp giờ họp. Xui xẻo thay, con tàu bị hỏng trên đường đi).

Nếu một người trúng số độc đắc hoặc kiếm được rất nhiều tiền nhờ may mắn, có thể nói họ đã "hit the jackpot": The old man tried his luck many times but never hit the jackpot (Ông lão thử vận may nhiều lần nhưng chưa lần nào trúng số độc đắc).

Khi muốn chúc ai đó may mắn, ngoài "good luck", chúng ta cũng có thể dùng "best of luck" hoặc "lots of luck". Ví dụ: Best of luck with your exam! (Chúc bạn thi tốt nhé!).

"Break a leg" cũng là cụm từ thường gặp để chúc ai đó may mắn, nhưng thường được dùng trước các buổi biểu diễn trên sân khấu hơn.

Còn mỗi khi người nói hy vọng một chuyện tốt đẹp sẽ tới trong tương lai, họ có thể thêm cụm từ "touch wood" vào trong câu để tránh xui xẻo. Cụm này cũng được dùng sau khi người nói kể lại một chuyện tốt đẹp đã xảy ra: I've passed all job interviews since I graduated - touch wood! (Tôi vượt qua hết các cuộc phỏng vấn việc làm - "trộm vía"!).

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh