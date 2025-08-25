Máy quét QR 'lỗi' vô hiệu hóa hàng loạt xe máy

Hà NộiMột máy quét QR bị lỗi dẫn đến phát tín hiệu bất thường, gây nhiễu trên dải tần hoạt động của nhiều chìa khóa thông minh xe máy.

Ngày 24/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện cho biết đã xử lý thành công nguồn nhiễu sóng xảy ra tại khu vực đường Kim Mã (Hà Nội), sau khi nhận phản ánh của người dân.

Trong phản ánh ngày 23/8, người dân cho biết trong gần một tháng vừa qua, họ gặp hiện tượng các xe máy sử dụng khóa thông minh không thể khởi động. Để nổ máy, họ phải dắt xe ra xa khu vực này.

Thiết bị quét QR bị lỗi, gây nhiễu sóng, trong trường hợp được Cục Tần số vô tuyến điện xử lý, tháng 8/2025. Ảnh: Trung tâm I

Sau khi tiến hành đo kiểm, Trung tâm I xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR dùng trong việc so sánh kết quả xổ số Vietlott.

"Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433,05-434,79 MHz, vốn được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key", kết luận của Cục nêu. Sau khi thiết bị được xử lý, các xe sử dụng khóa thông minh trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại.

Đây không phải lần đầu các thiết bị điện gặp trục trặc, phát ra sóng trên tần số làm ảnh hưởng đến các thiết bị hợp pháp. Trước đó, Cục Tần số nhiều lần phát hiện các trường hợp sử dụng như modem, thiết bị điều khiển máy bơm nước... bị lỗi, gây nhiễu sóng.

"Nguyên nhân chủ yếu là các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra", Cục cho biết.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân và các tổ chức chỉ nên mua và sử dụng thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, như được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy.

Cục khuyến cáo khi gặp hiện tượng nghi ngờ can nhiễu cho smart key, người dân có thể phản ánh tới Cục Tần số vô tuyến điện hoặc các Sở Khoa học và Công nghệ ở địa phương để được hỗ trợ.

Lưu Quý