Máy nước nóng Ariston hoạt động trong môi trường lạnh âm độ

Trong môi trường lạnh âm độ và bị đóng băng, độ ẩm cao, máy nước nóng Ariston vẫn hoạt động, tạo ra nước ấm 42 độ C.

Những hình ảnh này nằm trong đoạn quảng cáo của Ariston cho sản phẩm máy nước nóng của hãng. Đại diện thương hiệu cho biết, thử thách được thực hiện trên thực tế để chứng minh khả năng vận hành và chất lượng của sản phẩm.

Theo đó, để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Cụ thể, máy sử dụng hệ thống điều khiển Wifi, cho phép người dùng điều khiển từ xa, điều chỉnh lên nhiệt độ mong muốn qua ứng dụng trên điện thoại.

Tiếp đó, máy dùng thanh đốt 100% bằng titan, làm nóng nước nhanh hơn. Theo hãng, ở môi trường âm độ, nhiệt độ nước đầu vào sẽ rất thấp, do đó sản phẩm cần một thanh đốt chất liệu làm nóng nhanh, đảm bảo nước lạnh được đổ tiếp vào bình chứa không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ nước đã đun.

Máy nước nóng Ariston được chứng minh vẫn hoạt động được trong môi trường lạnh âm độ, độ ẩm cao.

Thứ ba là hệ thống an toàn đồng bộ TSS, cho phép máy hoạt động an toàn trong điều kiện độ ẩm cao và bị băng bao quanh. Cụ thể, cầu giao chống giật ELCB sẽ chủ động ngắt nguồn điện khi có sự cố rò rỉ điện. Bộ điều chỉnh nhiệt TBSE đảm bảo nước luôn được đun đúng ở nhiệt độ cài đặt, dù môi trường âm độ hay nhiệt độ nước thấp. Còn van an toàn sẽ giải phóng áp suất nước trong bình khi áp suất vượt quá mức cho phép.

Máy nước nóng Ariston còn có công nghệ ổn định nhiệt độ. Cụ thể, máy trang bị cảm biến lưu lượng, giúp đo tốc độ dòng chảy và nhiệt độ nước đầu vào, từ đó hiệu chỉnh công suất linh động và kiểm soát nhiệt độ đầu. Đảm bảo nhiệt độ nước luôn ổn định theo cài đặt, bất chấpđiều kiện ngoai cảnh.

Công nghệ cuối cùng là mạch điện PCB. Khi đặt máy trong khối băng hay môi trường có độ ẩm cao, các bo mạch điện tử cần được bảo vệ để đảm bảo máy hoạt động ổn định. Bảng mạch in của máy nước nóng Ariston được bảo vệ nhờ vào lớp phủ chống nước lên trên bề mặt. Công nghệ xử lý bảo vệ những thành phần điện tử khỏi tác động từ bên ngoài, ngăn chặn tổn hại do độ ẩm. Đại diện Ariston cho hay, đây đều là những phát minh độc quyền của hãng, mang đến trải nghiệm an toàn, bền bỉ, tiết kiệm và làm nóng hiệu quả.

Trước đó năm 2019, Ariston cũng gây chú ý khi thực hiện dự án Ariston Comfort Challenge, mang sản phẩm gia nhiệt của mình đến Greenlands, Bắc Cực (-40 độ C) để xây một ngôi nhà nhỏ, tiện nghi. Công trình nhằm hỗ trợ điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại đây. Sau 3 năm, ngôi nhà Ariston "The comfort zone" vẫn đang hoạt động.

Các sản phẩm của Ariston vẫn hoạt động hiệu quả sau 3 năm lắp đặt tại Bắc Cực. Xem thêm thông tin tại website .

Trong tháng 11, hãng dự kiến livestream trên Fanpage Ariston thực hiện một lần nữa thử thách sử dụng máy nước nóng Ariston trong nhiệt độ âm và độ ẩm cao, nhằm khẳng định tính khả thi của thử thách. Ngoài ra, Ariston cho biết sẽ dành tặng nhiều phần quà, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cho người tham gia livestream và trả lời đúng thông tin sản phẩm.

Ariston là tập đoàn về gia nhiệt, với đa dạng sản phẩm như máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng bơm nhiệt. "Chúng tôi luôn theo đuổi giá trị về sự bền bỉ, an toàn, tiết kiệm năng lượng và hiệu suất vượt trội trong từng sản phẩm, mang đến chất lượng tốt nhất cho người dùng", đại diện Ariston nói.

Hà Thanh (Ảnh: Ariston)