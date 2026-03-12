Thermomix, thương hiệu nhà bếp thuộc Vorwerk (Đức), gia nhập thị trường Việt Nam với máy nấu ăn thông minh TM7 nhiều tính năng nhưng giá cao.

Tại sự kiện ở TP HCM ngày 11/3, Thermomix TM7 ra mắt với thiết kế tương tự máy xay sinh tố cỡ lớn, đi kèm một số phụ kiện hỗ trợ hấp hoặc trộn nguyên liệu. Phần cối sử dụng vật liệu cách nhiệt, trong khi phần khay hấp Varoma phía trên được thiết kế lại, với dung tích lớn hơn để hấp nhiều thực phẩm cùng lúc.

Phía trước máy trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, cao hơn mức 6 inch trên mẫu TM6. Bộ phận này dùng để điều khiển máy, cũng như hiển thị các chế độ, công thức, các bước nấu... trực quan.

Với mục tiêu một thiết bị thay thế nhiều dụng cụ bếp, TM7 trang bị hơn 20 chức năng từ xay, trộn, hấp đến cân nguyên liệu, làm bánh... Đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường có nhiều tính năng nấu ăn trên một sản phẩm duy nhất. Máy nặng khoảng 9 kg và chiếm diện tích đáng kể trên mặt bếp, do đó với những căn bếp nhỏ, việc đặt cố định thiết bị này có thể hơi bất tiện.

Hãng gia dụng Đức ra máy nấu ăn thông minh 52 triệu đồng Mẫu máy nấu ăn thông minh Thermomix TM7. Video: Bảo Lâm

Điểm đặc trưng của TM7 là hệ thống nấu ăn có hướng dẫn. Thông qua nền tảng công thức Cookidoo, người dùng chỉ cần chọn món trên màn hình cảm ứng, máy sẽ hiển thị từng bước gồm cho nguyên liệu, cân đong, chọn tốc độ, đặt nhiệt độ, cài thời gian... Ở mỗi bước, thiết bị tự động thiết lập thông số. Người dùng gần như chỉ làm theo hướng dẫn. Cách này được đánh giá mới mẻ, giúp người không biết nấu ăn vẫn có thể làm các món phức tạp, từ súp, bánh mì đến món hấp nhiều tầng. Tuy nhiên, nó cũng khiến trải nghiệm nấu trở nên "công nghiệp" khi hình thành thói quen cho nguyên liệu theo công thức nhiều hơn là sáng tạo.

Cookidoo được xem là "linh hồn" của Thermomix. Theo nhà sản xuất, nền tảng chứa hơn 100.000 công thức nấu ăn từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể cập nhật qua kết nối wifi trực tiếp với máy hoặc qua smartphone. Tuy nhiên, Thermomix thu phí hàng năm với dịch vụ. Nếu không đăng ký, trải nghiệm sẽ giảm đáng kể do số lượng công thức bị giới hạn.

Tại Việt Nam, Thermomix TM7 được bán với giá 52,38 triệu đồng - mức không dễ tiếp cận nếu so với thiết bị nấu ăn nói chung. Thị trường hiện có một số mẫu có tính năng tương tự, như Magimix Cook Expert, Moulinex i-Companion Touch XL (Pháp), TOKIT Omni Cook (Trung Quốc) hay Bosch Cookit (Đức) nhưng chưa được phân phối chính hãng trong nước.

Thermomix là thương hiệu máy nấu ăn đa năng nổi tiếng của hãng gia dụng 143 năm tuổi Vorwerk. Thương hiệu con này ra đời năm 1971, ban đầu phát triển các dòng máy giúp trộn và nấu súp cùng lúc, phục vụ thị trường ẩm thực châu Âu, sau đó được cải tiến thành sản phẩm "tất cả trong một" như xay, trộn, hấp, cân, nhào bột và nấu ăn tự động theo công thức. Các dòng máy VM, TM xuất hiện trên toàn cầu và được người dùng đánh giá tích cực nhiều năm qua.

Bảo Lâm