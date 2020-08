May mắn của em là gặp anh

Em là cô giáo, có chút trầm tĩnh, sống khá tình cảm và biết quan tâm đến cảm giác cũng như cảm nhận của người đối diện.

Hà Nội thời tiết bắt đầu se lạnh và cũng là tháng ngâu rồi anh ạ. Cái cảm giác lành lạnh, mưa rả rích làm em nhớ nhà, nhớ ngày bé tháng 7 mưa ngâu, được nghỉ học, mẹ là cô giáo nên cũng nghỉ hè. Cả nhà quây quần, nói chuyện, cười đùa, rồi chơi bài tây để tối xem bố hay mẹ mua gì đãi cả nhà. Em chỉ ngồi cạnh "hóng" và ghi điểm thôi... Cái cảm giác ấy, hạnh phúc vô cùng.

Lớn lên rồi, xa gia đình, cuộc sống cuốn em đi. Thời gian trôi quá nhanh. Học hành rồi công việc, em chợt nhận ra mình vẫn chưa thực sự thấy anh khi đã 34 tuổi. Em luôn mong có gia đình nhỏ, ấm áp, vợ chồng yêu thương, san sẻ, cùng sinh con và dạy dỗ con trưởng thành. Có một người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn dùng tình yêu thương, sự thấu hiểu để nuôi dạy con cái, nên em trưởng thành rất hạnh phúc. Luôn lạc quan về cuộc sống, em thấy mình khá thuận lợi và may mắn.

Về công việc: em là cô giáo. Về tính cách: em có chút trầm tĩnh, sống khá tình cảm và biết quan tâm đến cảm giác cũng như cảm nhận của người đối diện. Mong muốn gặp được một người chân thành, tình cảm, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Về ngoại hình: em cao 1,65 m, nhìn khá ổn chứ không quá đẹp xinh.

Về cuộc sống: khi có thời gian rảnh, em học vài thứ như nấu ăn, cắm hoa và nhiều thứ nữa... Em có sở thích trải nghiệm các địa điểm mới với món ăn của các vùng miền ấy nên đã đến khá nhiều nơi để " ăn", nhưng em không biết uống.

Quãng thời gian đã qua, khi chưa có anh, chưa có gia đình riêng, em đã làm được nhiều việc, học được nhiều điều. Hi vọng gia đình mình sau này sẽ đầy tiếng cười, cuộc sống sum vầy, là nơi trở về khi mỏi mệt hay bất kỳ khi nào. Và hơn hết, em hay anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cho các con. Mong em sẽ gặp được anh. Hi vọng em vẫn may mắn.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc